Descuentos en combustibles: cómo acceder a rebajas en bencina y diésel con convenios municipales

A varios días de concretarse una de las mayores alzas recientes en el precio de los combustibles, conductores han comenzado a buscar alternativas para reducir el gasto al momento de cargar combustible. En ese contexto, distintos convenios activos durante la semana permiten acceder a rebajas que alivian, al menos parcialmente, el impacto en el presupuesto familiar.

Entre estas opciones destaca un beneficio impulsado por dos agrupaciones municipales, orientado a vecinos de comunas adheridas y aplicable en estaciones de servicio específicas.

Qué descuentos ofrece el convenio con municipalidades en estaciones Aramco

La iniciativa corresponde a un acuerdo liderado por la Asociación de Municipalidades de Chile y la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm), el cual permite acceder a rebajas en estaciones de servicio Aramco.

El programa contempla descuentos directos en gasolina, diésel y parafina, sin requerir el uso de aplicaciones móviles ni cupones digitales.

Para acceder, es necesario inscribirse previamente en la municipalidad correspondiente. Luego, al acudir a una estación adherida, basta con entregar el RUT para que el descuento se aplique automáticamente.

Los montos considerados son los siguientes:

$30 por litro en gasolina y diésel, los días lunes

$15 por litro en gasolina y diésel, los días martes

$25 por litro en parafina, los días lunes y martes

Además, las personas mayores cuentan con un beneficio adicional de $20 por litro en gasolina y diésel, disponible lunes y martes en comunas que forman parte del acuerdo.

Qué rebajas contempla el convenio gestionado por la Achm

Por otra parte, la Asociación Chilena de Municipalidades también dispone de un convenio propio que permite acceder a descuentos en combustibles, los cuales se activan 48 horas después del registro.

Los valores considerados en este caso son:

$15 por litro en gasolinas y/o diésel los lunes y martes

$25 por litro en parafina los lunes y martes

$30 por litro en gasolinas y/o diésel los lunes, hasta el 30 de abril

Para saber si corresponde el beneficio, se debe ingresar la información personal en la plataforma habilitada. En caso de cumplir con los requisitos, el mismo sistema permite completar la postulación.

Quiénes pueden acceder a estos beneficios y cómo postular

Estos descuentos están dirigidos exclusivamente a residentes de comunas que hayan suscrito los convenios con las asociaciones municipales. Por ello, el primer paso es verificar si el municipio correspondiente forma parte de la iniciativa.

Una vez confirmado, el proceso de inscripción se realiza directamente a través de la municipalidad o mediante los canales digitales habilitados por cada convenio. Tras la validación de los datos, el beneficio queda activo para ser utilizado en estaciones adheridas dentro de los plazos establecidos.

En medio de un escenario de precios elevados, este tipo de iniciativas se posiciona como una alternativa concreta para disminuir el gasto en combustibles, especialmente para quienes utilizan vehículo de forma habitual o dependen de este para sus actividades diarias.