Permiso de circulación 2026: revisa las fechas y formas de pago del trámite

Contar con el permiso de circulación al día es un requisito esencial para transitar de manera legal por las calles del país. Este documento, de carácter obligatorio, corresponde a un tributo anual que beneficia directamente a las municipalidades y habilita el desplazamiento de autos, camionetas, motocicletas y otros vehículos motorizados.

De acuerdo con ChileAtiende, su renovación se realiza cada año dentro de un periodo determinado, el cual ya se encuentra en curso para 2026.

Qué ocurre si no se paga antes del 31 de marzo

El proceso de renovación comenzó el 1 de febrero y se mantendrá vigente hasta el 31 de marzo de 2026. No cumplir con este plazo implica pasar a condición de moroso, lo que conlleva consecuencias económicas y legales.

Entre las sanciones, se contemplan cobros adicionales por intereses y eventuales multas cursadas por Carabineros. Además, la normativa vigente establece que el vehículo puede ser retirado de circulación si es detectado transitando sin el permiso correspondiente.

A esto se suma un recargo al momento de regularizar la situación: una multa equivalente al 1,5% del valor del permiso, calculada en base a la variación del IPC.

Dónde y cómo se puede pagar el permiso de circulación

El trámite puede realizarse de manera presencial en las direcciones de tránsito de cada municipalidad o en los puntos habilitados especialmente durante este periodo.

En paralelo, diversos municipios han implementado plataformas digitales que permiten efectuar el pago en línea, facilitando el proceso para los contribuyentes. En estos casos, suelen aceptarse distintas modalidades, como efectivo, tarjetas de débito o crédito, y cheques al día.

Mantener este documento vigente no solo evita sanciones, sino que también asegura el cumplimiento de una obligación clave para circular sin inconvenientes dentro del territorio nacional.