Vacaciones laborales: ¿es legal recibir dinero en lugar de días libres?

El descanso anual remunerado es un derecho irrenunciable para quienes trabajan en Chile. La normativa establece que cada persona debe contar con 15 días hábiles de vacaciones por cada año de servicio continuo con un mismo empleador, con el objetivo de resguardar su bienestar físico y mental.

Aunque la ley permite acumular días de descanso no utilizados, surgen dudas frecuentes sobre la posibilidad de reemplazarlos por dinero. La regulación vigente entrega definiciones precisas sobre este punto.

¿Se pueden convertir las vacaciones en pago en efectivo?

Según detalla el portal especializado Buk, no está permitido sustituir las vacaciones por dinero mientras la relación laboral siga activa. Este beneficio debe ser utilizado como tiempo de descanso efectivo.

La única excepción ocurre cuando el vínculo laboral finaliza. En ese escenario, los días de vacaciones pendientes se pagan en el finiquito bajo el concepto de feriado proporcional.

Cómo se calcula el pago de vacaciones no utilizadas

Cuando corresponde realizar este pago al término del contrato, el cálculo considera días corridos y no únicamente hábiles. Esto implica que se incluyen fines de semana y festivos dentro de la base de remuneración, tomando en cuenta la totalidad del período adeudado.

Cuántos días de vacaciones se pueden acumular

La legislación permite guardar hasta dos períodos consecutivos de vacaciones, equivalentes a 30 días hábiles. Estos pueden ser utilizados de forma conjunta o separada, siempre que exista acuerdo entre empleador y trabajador.

Qué pasa si no se acuerda la fecha de descanso

En caso de no existir consenso respecto al uso de las vacaciones, el empleador tiene la obligación de otorgar primero el período más antiguo antes de que se genere un tercer ciclo acumulado. Esto busca evitar la postergación indefinida del descanso laboral.