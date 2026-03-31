Black Sale 2026: qué ofertas destacan y cómo aprovechar los descuentos online

Este lunes 30 de marzo arrancó una nueva edición del Black Sale, una campaña digital que se extenderá hasta el domingo 5 de abril y que reúne a cerca de un centenar de marcas con rebajas en múltiples categorías, desde tecnología hasta turismo y vestuario.

El evento, impulsado por Wide Latam, surge como una estrategia para dinamizar el comercio electrónico tras el complejo mes de marzo, ofreciendo promociones disponibles exclusivamente en plataformas online.

Qué productos lideran las ofertas del Black Sale

Durante esta edición, distintas tiendas han publicado descuentos llamativos en productos de alta demanda. Entre las promociones más relevantes se encuentran dispositivos electrónicos, artículos para el hogar y prendas de vestir.

Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

iPhone 15 de 128 GB en color negro: $539.999 (Mercado Libre)

Chaqueta masculina Tommy Hilfiger de piel sintética: $133.990 (Líder)

Mesa de centro Capri y Wengue: $59.990 (Líder)

Máquina de café Lavazza Expert: $276.990 (Líder)

Huawei Y9s 128 GB con 6 GB de RAM: $113.990 (Mercado Libre)

Pijama largo Very Merry Hearts de Women’ Secret: $19.990 (Paris)

Depiladora 2 en 1 Satinelle de Philips: $37.990 (Falabella)

Zapatillas Adidas Samba Messi rosadas: $131.990 (Líder)

MacBook Air 13” (2020, chip M1, 256 GB SSD): $794.990 (Mercado Libre)

Cómo saber si un descuento es realmente conveniente

Uno de los principales desafíos en este tipo de eventos es distinguir entre ofertas reales y precios inflados previamente. Para ello, existen herramientas digitales que permiten comparar valores y revisar el historial de precios de distintos productos.

Entre las plataformas más utilizadas destacan:

Knasta : permite analizar el comportamiento histórico de precios en más de 40 tiendas del país, facilitando la verificación de descuentos reales. Más info, CLIC AQUÍ.

: permite analizar el comportamiento histórico de precios en más de 40 tiendas del país, facilitando la verificación de descuentos reales. DescuentoOff : ofrece un buscador por categorías que ordena productos según el porcentaje de rebaja disponible. Más info, CLIC AQUÍ.

: ofrece un buscador por categorías que ordena productos según el porcentaje de rebaja disponible. Descuentos Rata : funciona como una comunidad donde usuarios comparten ofertas detectadas en distintas tiendas, incluyendo publicaciones en redes sociales. Más info, CLIC AQUÍ.

: funciona como una comunidad donde usuarios comparten ofertas detectadas en distintas tiendas, incluyendo publicaciones en redes sociales. SoloTodo: especializado en tecnología, permite comparar precios actuales y revisar su evolución en el tiempo. Más info, CLIC AQUÍ.

Con estas herramientas, los consumidores pueden tomar decisiones informadas y maximizar el ahorro durante el Black Sale, evitando caer en promociones poco convenientes.