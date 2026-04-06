Bono Logro Escolar 2026: quiénes lo reciben y cuánto paga según rendimiento

El Estado mantiene un incentivo dirigido a estudiantes con alto desempeño académico a través del Bono Logro Escolar, un beneficio económico que se paga de forma automática cada septiembre, sin necesidad de realizar postulaciones previas.

Este aporte está enfocado en reconocer a quienes destacan en sus estudios, siempre que cumplan con los criterios socioeconómicos y académicos definidos.

Cómo se determina el monto del Bono Logro Escolar

El valor del bono no es uniforme, ya que se asigna en función del rendimiento escolar de cada estudiante dentro de su promoción. En concreto, existen dos tramos:

Un pago de $85.057 para quienes se ubican dentro del 15% con mejores calificaciones .

para quienes se ubican dentro del . Un monto de $51.036 para estudiantes que forman parte del segundo 15% con mejor desempeño.

Ambas categorías consideran exclusivamente las notas obtenidas durante el año académico anterior.

Qué condiciones se deben cumplir para recibir el beneficio

Para acceder al Bono Logro Escolar, se revisa que cada estudiante cumpla con una serie de requisitos al momento del pago:

Tener hasta 24 años de edad .

. Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 30% más vulnerable al 31 de marzo del año previo al pago.

y pertenecer al al 31 de marzo del año previo al pago. Haber cursado entre quinto básico y cuarto medio durante el año anterior.

durante el año anterior. Formar parte del 30% de mejor rendimiento académico de su curso o generación.

de su curso o generación. Haber estudiado en un establecimiento reconocido por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Cómo y cuándo se paga el Bono Logro Escolar

El depósito del bono se realiza de manera directa, ya sea en la cuenta bancaria del estudiante o en la de su apoderado. Por ello, resulta clave mantener actualizados los datos financieros para evitar inconvenientes en la entrega.

El pago se efectúa durante el mes de septiembre, sin trámites adicionales, lo que facilita el acceso al beneficio para quienes cumplen con todos los criterios establecidos.