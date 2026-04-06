Seguro de Cesantía de la AFC: revisa los documentos sirven para solicitar el beneficio sin finiquito

El finiquito continúa siendo el documento más utilizado para acreditar el término de una relación laboral. Sin embargo, no es la única alternativa válida: existen múltiples opciones que permiten cumplir con este requisito, siempre que respeten ciertas formalidades exigidas.

A continuación, se detallan las principales vías para demostrar la cesantía y acceder al beneficio.

Cuándo el finiquito es válido para acreditar la cesantía

Para que el finiquito tenga validez, debe estar firmado o ratificado y cumplir con, al menos, una de las siguientes condiciones:

Estar firmado ante el presidente del sindicato, delegado del personal o representante sindical, incluyendo nombre, firma y cargo.

Haber sido ratificado ante notario público, inspector del Trabajo, asistente laboral, oficial del Registro Civil o secretario municipal. En estos casos, debe incluir frases como: “leyó y ratificó ante mi”, “firmó y ratificó ante mi”, “ratificó ante mi” o “leyó, firmó y ratificó ante mi”.

En caso de realizar el trámite en la Sucursal Virtual de AFC, se debe contar con el documento digitalizado.

También existe el finiquito electrónico de la Dirección del Trabajo, el cual no requiere ratificación ni la carga de una copia en la plataforma.

Qué otras alternativas permiten acreditar el término del contrato

Además del finiquito, existen otros documentos válidos:

Transacción:

Corresponde a un acuerdo más amplio que el finiquito. Para ser válido debe:

Estar suscrito como escritura pública o ratificado ante un ministro de fe.

Identificar claramente a trabajador y empleador (nombre y RUT).

Contar con firmas legibles de ambas partes, ya sean manuales o digitales.

Cartas:

Incluyen diversas modalidades:

Carta de despido o aviso:

Debe estar firmada por el empleador, incluir nombre y cargo, no presentar correcciones y contener timbre o membrete de la empresa. Su vigencia es de 30 días corridos desde la fecha de término (salvo contratos menores a ese plazo).

Debe estar firmada por el empleador, incluir nombre y cargo, no presentar correcciones y contener timbre o membrete de la empresa. Su vigencia es de 30 días corridos desde la fecha de término (salvo contratos menores a ese plazo). Comprobante de carta de despido:

Emitido por la Dirección del Trabajo y siempre acompañado del finiquito.

Emitido por la Dirección del Trabajo y siempre acompañado del finiquito. Carta de renuncia:

Firmada por usted y ratificada ante ministro de fe. Debe acreditarse su recepción por el empleador mediante firma o comprobantes de envío (correo certificado o electrónico).

Firmada por usted y ratificada ante ministro de fe. Debe acreditarse su recepción por el empleador mediante firma o comprobantes de envío (correo certificado o electrónico). Carta de mutuo acuerdo:

Firmada por ambas partes y ratificada ante ministro de fe.

Firmada por ambas partes y ratificada ante ministro de fe. Carta de autodespido o despido indirecto:

Firmada por usted, acreditando recepción por parte del empleador mediante firma o comprobantes de envío.

Qué documentos judiciales y contractuales también son válidos

Existen otros respaldos formales que pueden servir para acreditar la cesantía:

Actas judiciales:

Avenimiento judicial.

Acta de conciliación judicial.

Ambas deben estar firmadas por trabajador, empleador y un juez mediante resolución.

Contratos:

Contrato de trabajo a plazo fijo menor a 30 días, firmado por ambas partes y con duración claramente especificada.

Contrato y liquidación de sueldo de trabajadores portuarios para labores específicas.

Otros documentos:

Declaración jurada emitida por la Dirección del Trabajo, con firma electrónica del trabajador e inspector.

Certificado de término de relación laboral de la Inspección del Trabajo.

Comunicación de término por quiebra del empleador (causal 163 bis), firmada por el liquidador.

Conciliación ante la Dirección del Trabajo con firma digital mediante ClaveÚnica.

Sentencia judicial ejecutoriada.

Demanda por despido injustificado, junto con su respectiva resolución o comprobante de ingreso.

Cómo deben presentarse los documentos para el trámite

Al momento de cargar los antecedentes, es fundamental cumplir con los siguientes requisitos técnicos:

Incluir todas las páginas del documento.

Escanear o fotografiar en color, asegurando que esté completo (anverso y reverso).

Subir en formatos PDF, JPG, JPEG o PNG.

Cada archivo no debe superar los 12 MB.

El nombre del archivo no debe contener la letra “ñ” ni tildes.

Para iniciar el trámite o revisar más detalles, se puede acceder a la Sucursal Virtual de afiliados disponible en el sitio oficial de AFC Chile.