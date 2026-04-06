Subsidio de arriendo: cómo acceder al beneficio y cuánto dinero entrega

El subsidio de arriendo corresponde a un apoyo estatal de carácter temporal dirigido a hogares que cuentan con ingresos para financiar parte de un arriendo, pero requieren un complemento para cubrir su totalidad. Esta herramienta busca facilitar el acceso a una vivienda adecuada sin exigir la compra inmediata de una propiedad.

El beneficio contempla un monto total de 170 UF (alrededor de $6.773.092), distribuido en pagos mensuales con un tope de 4,2 UF (cerca de $167.335). Este aporte puede utilizarse de forma continua o intermitente durante un período máximo de ocho años, otorgando flexibilidad según las necesidades del grupo familiar.

En la práctica, las familias beneficiarias solo deben cubrir una fracción del arriendo mensual, mientras el resto es financiado mediante el subsidio. Además, este mecanismo permite cambiar de vivienda en cualquier región del país y mantiene abierta la posibilidad de postular posteriormente a un subsidio de compra.

Un aspecto clave es que quienes obtienen el beneficio por primera vez disponen de hasta 24 meses desde la publicación de los resultados para concretar un contrato de arriendo.

Qué condiciones debe cumplir la vivienda y cómo varían los montos

El valor del arriendo de la propiedad no puede superar las 11 UF, es decir, aproximadamente $438.000. Sin embargo, tanto este límite como el monto del subsidio mensual pueden ajustarse dependiendo de la comuna o región donde se ubique la vivienda, considerando las diferencias del mercado habitacional a nivel territorial.

Cuáles son los requisitos para postular al subsidio de arriendo

Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por la política habitacional:

Tener al menos 18 años de edad.

Contar con cédula de identidad vigente; en el caso de personas extranjeras, se exige cédula para extranjeros.

Postular junto a un núcleo familiar (cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo). Las personas mayores de 60 años pueden postular sin esta exigencia.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer hasta el 70% de calificación socioeconómica.

Disponer de un ahorro mínimo de 4 UF (cerca de $159.000) en una cuenta destinada a la vivienda.

Acreditar ingresos familiares entre 7 y 25 UF (aproximadamente entre $278.000 y $996.000). Este límite aumenta en 8 UF por cada integrante adicional sobre tres personas.

Cómo es el proceso de postulación paso a paso

El procedimiento contempla varias etapas que deben cumplirse antes de acceder al beneficio:

Abrir una cuenta de ahorro para la vivienda y depositar el monto exigido. Informarse sobre el programa y revisar los períodos de postulación disponibles. Verificar el tramo de calificación en el Registro Social de Hogares. Realizar la postulación en línea utilizando Clave Única, con validación de datos previsionales y de ahorro en instituciones en convenio.

También existe la opción de postular de manera presencial en oficinas del Serviu o en entidades habilitadas. En este caso, es necesario agendar previamente la atención a través de los canales dispuestos por el Ministerio de Vivienda.

Este subsidio se posiciona como una alternativa concreta para enfrentar el costo del arriendo, facilitando el acceso a una vivienda y entregando mayor estabilidad a las familias durante el período en que se utiliza el beneficio.