Alerta por nueva estafa con multas falsas en autos: modalidad ya comienza a replicarse en Chile

Una nueva modalidad de fraude digital está generando preocupación entre conductores. Se trata de una estafa que utiliza supuestas multas de tránsito colocadas en los parabrisas de los vehículos y que busca engañar a las personas mediante códigos QR falsos.

Especialistas en seguridad advierten que este tipo de engaño se está volviendo cada vez más frecuente y ya comienza a detectarse en distintos lugares de Chile. La estrategia apunta directamente al temor de los automovilistas a recibir sanciones por infracciones de tránsito.

Cómo funciona la estafa del código QR en los autos

El método es sencillo, pero efectivo. Delincuentes colocan en el parabrisas de los vehículos un papel que aparenta ser una notificación oficial por estacionarse de forma incorrecta. En el aviso aparecen mensajes como “vehículo en infracción” o “usted se estacionó mal”, junto a un código QR que supuestamente permite revisar o pagar la multa.

El problema comienza cuando el conductor escanea el código con su celular. En lugar de dirigir a un portal oficial, el enlace puede llevar a páginas fraudulentas que buscan obtener datos personales o bancarios. En algunos casos, incluso se puede instalar software malicioso en el teléfono.

Por qué este tipo de fraude se está volviendo cada vez más común

Las estafas digitales han ido adaptándose a nuevas tecnologías y a los hábitos cotidianos de las personas. El uso de códigos QR facilita el engaño porque muchas personas los escanean automáticamente sin comprobar el origen del enlace.

Además, el contexto de movilidad urbana también favorece este tipo de fraudes. Cuando los conductores están apurados o preocupados por una posible multa, es más probable que reaccionen de forma rápida y sin verificar si la notificación es legítima.

Esta modalidad se suma a otros fraudes digitales que han aumentado en los últimos años, como mensajes falsos, compras fraudulentas en redes sociales o páginas web que imitan plataformas oficiales para robar información bancaria.

Cómo saber si una notificación es falsa

Una de las principales señales de alerta es la presencia de papeles adheridos al vehículo con códigos QR para consultar o pagar multas.

Las autoridades recuerdan que las sanciones de tránsito se notifican únicamente a través de canales oficiales y plataformas institucionales. Por lo tanto, cualquier aviso informal colocado en el vehículo debe considerarse sospechoso.

Qué hacer si aparece un aviso sospechoso en el parabrisas

Si un conductor encuentra un papel con un código QR en su vehículo, lo más recomendable es no escanearlo ni ingresar datos personales en enlaces desconocidos.

También se aconseja retirar el aviso y, si es posible, tomar una fotografía del cartel o del código QR para contar con evidencia en caso de denunciar la situación.

Los especialistas en ciberseguridad recalcan que la prevención sigue siendo clave frente a este tipo de delitos. Mantener actualizado el teléfono, evitar entregar información en sitios desconocidos y revisar siempre que las páginas de pago sean oficiales puede evitar que un descuido termine en el robo de datos o dinero.