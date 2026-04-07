BancoEstado elimina cobro de $300 en transferencias desde CuentaRUT a otros bancos

La cuenta de BancoEstado llega a sus dos décadas consolidada como una de las principales herramientas de inclusión financiera en Chile. Su creación marcó un punto de inflexión en la bancarización, bajo el concepto de acceso universal a servicios financieros, permitiendo que millones de personas ingresaran al sistema.

Con el paso del tiempo, la marca se ha posicionado entre las más valoradas por la ciudadanía, alcanzando el primer lugar en el ranking de Marcas Ciudadanas elaborado por Cadem.

Qué cambios concretos trae este nuevo aniversario

En el marco de sus 20 años, la entidad continúa profundizando su estrategia de digitalización y reducción de costos para los usuarios. Desde 2023 ya se habían eliminado cobros en múltiples operaciones dentro de su propio ecosistema, y ahora se suma un nuevo hito: desde el 15 de abril de 2026, las transferencias hacia otros bancos dejarán de tener costo.

Con esto, se fortalece un sistema de operaciones gratuitas que incluye:

Transferencias entre clientes BancoEstado

Giros en CajaVecina

Giros en cajeros BancoEstado

Giros en sucursales y BancoEstado Express

Cómo evoluciona hacia una billetera digital

La transformación también se refleja en el avance hacia soluciones digitales. En 2025 se lanzó Rutpay, herramienta que permite integrar pagos, beneficios y comercios en una sola plataforma.

A esto se suma la expansión de pagos sin contacto en el transporte público, tanto en sistemas urbanos como regionales, lo que ha impulsado el uso de medios electrónicos en sectores donde predominaba el efectivo.

Qué cobros se mantienen

Pese a los avances en gratuidad, aún existen algunas operaciones con costo:

Giros en cajeros de otros bancos: $300

Consulta de saldo en cajeros de otros bancos: $100

Reposición de tarjeta: $1.000

Duplicado de cartola: 0,05 UF + IVA

Transacciones en el extranjero y compras internacionales: 1,90% del monto (mínimo US$ 0,5)

A 20 años de su lanzamiento, CuentaRUT continúa ampliando su alcance y funcionalidades, consolidando un modelo que combina cobertura territorial, servicios digitales y menores costos para los usuarios.