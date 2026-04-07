Bonos y subsidios para mujeres en Chile: revisa los principales beneficios disponibles

Durante los primeros meses del año, cuando los gastos suelen aumentar, distintos bonos y subsidios estatales pueden convertirse en un respaldo importante para muchas mujeres en Chile. Trabajadoras, pensionadas, adultas mayores y mujeres que pertenecen a hogares más vulnerables pueden acceder a una serie de ayudas económicas que buscan apoyar sus ingresos.

Aunque no siempre son ampliamente conocidos, existen diversos aportes dirigidos específicamente a mujeres o a situaciones que ellas enfrentan, como la maternidad o la jubilación. A continuación, se revisan algunos de los beneficios vigentes, sus requisitos y montos.

Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) está destinado a mujeres trabajadoras que tengan entre 25 y 64 años y que formen parte del 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH).

Este beneficio permite elegir entre dos formas de pago: una modalidad mensual o un pago anual, dependiendo de la preferencia de la beneficiaria.

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Subsidio Único Familiar y el Subsidio Familiar Automático

El Subsidio Único Familiar (SUF) está orientado a personas que pertenecen al 60% más vulnerable según el RSH. Este beneficio entrega $22.007 mensuales por cada carga familiar y $44.014 en caso de que exista discapacidad.

En paralelo, el Subsidio Familiar Automático se concede sin necesidad de postulación a hogares que integren el 40% más vulnerable de acuerdo con el Registro Social de Hogares.

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Bono por Hijo para las mujeres pensionadas

El Bono por Hijo está dirigido a mujeres de 65 años o más que sean madres —biológicas o adoptivas— y que se encuentren pensionadas. Este beneficio no corresponde a un pago directo, sino que se incorpora al monto de la pensión para aumentarla.

El aporte genera rentabilidad desde el nacimiento del hijo y equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales vigentes al momento del nacimiento. En el caso de hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009, el monto corresponde a $165.000.

La solicitud puede realizarse en ChileAtiende, de manera presencial o en línea, o directamente en la AFP correspondiente.

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Bono de Protección o Bono Dueña de Casa

El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, se entrega mensualmente durante 24 meses a quienes participan en programas del sistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Los montos se distribuyen de la siguiente forma:

Meses 1 a 6: $23.694

Meses 7 a 12: $18.033

Meses 13 a 18: $12.398

Meses 19 a 24: $22.007 (equivalente al SUF)

Para acceder al beneficio basta con aceptar la invitación para integrarse a alguno de los programas del sistema, como Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

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Asignación Maternal

La Asignación Maternal funciona de manera similar a la Asignación Familiar y está destinada a trabajadoras embarazadas o a trabajadores cuyas cónyuges embarazadas estén registradas como cargas familiares.

De acuerdo con la Superintendencia de Seguridad Social, el beneficio comienza a pagarse una vez acreditado que el embarazo tiene cinco meses o más y se mantiene durante el resto de la gestación.

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Asignación Familiar

La Asignación Familiar corresponde a un aporte mensual dirigido a trabajadores dependientes, independientes, pensionados y beneficiarios de diversos subsidios, entre ellos el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años, el Subsidio de Cesantía, el Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) y el Fondo de Cesantía Solidario.

El monto depende del nivel de ingresos. En el caso de trabajadores dependientes, el pago lo realiza el empleador y aparece incluido en la remuneración mensual. Para quienes emiten boletas de honorarios, el beneficio se entrega mediante la devolución de impuestos del año siguiente.

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Subsidio Maternal

El Subsidio Maternal está destinado a mujeres embarazadas que reciben este aporte en lugar del Subsidio Familiar. Al igual que la Asignación Maternal, se paga desde el quinto mes de embarazo, aunque su entrega es retroactiva.

El beneficio entrega $21.243 mensuales por carga familiar y puede aumentar a $42.486 si la carga corresponde a una persona con discapacidad. La postulación debe realizarse en la municipalidad correspondiente al domicilio de la beneficiaria.

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Beneficio por años cotizados

A partir de 2026 se otorgará un aporte adicional mensual en UF para personas pensionadas por vejez o invalidez que tengan 65 años o más y cumplan con determinados períodos de cotización.

Los requisitos mínimos serán:

Mujeres: 120 meses de cotizaciones (10 años), aumentando gradualmente hasta 180 meses (15 años) en 2036.

Hombres: 240 meses (20 años).

El monto corresponderá a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un tope de 2,5 UF mensuales, equivalente a 25 años de cotizaciones. Incluso quienes ya no tengan saldo en su cuenta previsional podrán recibir este aporte.

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Compensación por diferencia de expectativa de vida

Este beneficio contempla una pensión adicional en UF destinada a compensar la brecha previsional que afecta a las mujeres al momento de jubilar.

Está dirigido a mujeres de 65 años o más que hayan cotizado y reciban, o hayan recibido, una pensión de vejez o invalidez en una AFP o aseguradora bajo las normas del Decreto N° 3.500.

Además, se exige haber registrado al menos una cotización al FAPP antes de cumplir 50 años, salvo en el caso de mujeres que ya estaban pensionadas o afiliadas antes del 1 de agosto de 2025.

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