Cómo consultar el monto pendiente del Préstamo Solidario en 2026

Con el inicio del proceso tributario 2026, se activa una etapa clave para miles de contribuyentes en Chile: el pago final del Préstamo Solidario. Este compromiso corresponde a la última cuota de la ayuda estatal otorgada en años anteriores y deberá regularizarse durante abril.

El periodo oficial para cumplir con este trámite se extenderá entre el miércoles 1 y el jueves 30 de abril, instancia en la que se solicitará el reintegro del 30% restante del beneficio, el cual considera un ajuste conforme a la inflación.

Cómo consultar el monto pendiente del Préstamo Solidario

Según lo indicado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), para conocer el valor exacto a pagar es necesario acceder al portal habilitado por la entidad, utilizando el RUT y la clave tributaria personal.

El organismo recuerda que el monto exigido no puede exceder el 5% de los ingresos totales obtenidos durante el año 2025. En caso de que, tras realizar este pago, quede un saldo pendiente, este será condonado automáticamente.

Por otro lado, si las retenciones salariales del 3% aplicadas durante el año superan el monto correspondiente a esta última cuota, se generará un saldo a favor del contribuyente, el cual será depositado directamente en su cuenta bancaria.

¿Es obligatorio declarar impuestos si no se registraron ingresos?

Incluso quienes no hayan percibido ingresos durante el año deberán cumplir con la declaración de renta. Esta obligación formal busca evitar sanciones o multas por parte de la autoridad tributaria, independiente de si existe o no un pago asociado.