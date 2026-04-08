¿Cuándo paga la AFC?: fechas y formas de cobro del Seguro de Cesantía

El inicio del pago del Seguro de Cesantía no ocurre de manera inmediata tras la solicitud. La fecha en que se recibe el primer depósito depende principalmente del momento en que se realiza el trámite en relación con el término del contrato laboral, así como del cumplimiento de ciertos plazos establecidos.

De qué depende la fecha del primer pago del Seguro de Cesantía

Cuando la solicitud se presenta antes de que se cumplan 30 días corridos desde el fin de la relación laboral, el proceso de pago se activa una vez alcanzado ese plazo. A partir de ahí, el beneficio se incorpora al ciclo de pagos más cercano, los que se efectúan semanalmente, cada jueves. Posteriormente, los montos se organizan en un calendario mensual.

Ejemplo:

Término de contrato: 30 de junio de 2025

Ingreso de solicitud: 7 de julio de 2025

Cumplimiento de 30 días: 30 de julio de 2025

Pago: jueves 7 de agosto de 2025

En cambio, si la solicitud se realiza después de cumplidos los 30 días desde el término del vínculo laboral, el pago se programa directamente en el siguiente ciclo disponible, sin necesidad de esperar un plazo adicional.

Ejemplo:

Término de contrato: 30 de marzo de 2025

Ingreso de solicitud: 6 de agosto de 2025

Pago: jueves 14 de agosto de 2025

En situaciones de autodespido, contempladas en el artículo 171 del Código del Trabajo, el primer pago se concreta al menos 60 días después de la finalización del contrato.

Cómo se informa el calendario de pagos

Una vez que la solicitud es aprobada, la Administradora de Fondos de Cesantía comunica el detalle de los pagos, incluyendo fechas y montos correspondientes. Esta información también puede ser revisada en la Sucursal Virtual de afiliados, utilizando las credenciales personales o la ClaveÚnica.

Qué opciones existen para recibir el pago

Al momento de completar la solicitud, se debe elegir la modalidad de pago. Entre las alternativas disponibles se encuentran:

Depósito en Cuenta RUT.

Transferencia a cuenta corriente o cuenta de ahorro de cualquier banco, siempre que el titular sea quien solicita el beneficio (no se permiten cuentas bipersonales).

Pago en efectivo en sucursales de Servipag o BancoEstado, con un plazo de hasta 60 días para retirar el dinero.

Se recomienda verificar cuidadosamente los datos bancarios ingresados, ya que cualquier error podría retrasar la entrega del pago.

Qué hacer si no se puede cobrar el beneficio personalmente

En caso de no poder retirar el dinero de forma directa, existe la opción de autorizar a un tercero mediante un poder notarial. Este documento debe contar con la validación previa de la Fiscalía de la AFC Chile. Para agilizar el trámite, se puede descargar el formulario de mandato, completarlo y presentarlo en una sucursal de la administradora.