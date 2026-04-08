Encuentro Jaime Maynard de Cultura, Ciencia y Turismo en Punta Arenas: revisa cómo inscribirte aquí
La actividad reunirá a especialistas nacionales y regionales para fortalecer el desarrollo de experiencias turísticas con base cultural y científica.
Punta Arenas será escenario del primer Encuentro Jaime Maynard de Cultura, Ciencia y Turismo, una instancia que busca impulsar nuevas formas de desarrollo turístico con enfoque cultural y científico.
El evento se realizará el jueves 9 de abril, desde las 08:45 horas, en la sede de la Sociedad de Instrucción Popular de Magallanes, ubicada en calle Colón 956.
La jornada reunirá a especialistas de la Universidad Alberto Hurtado, la Fundación Whalesound y CONADI Magallanes, quienes abordarán temas como:
- Patrimonio y arqueología del Estrecho de Magallanes
- Paisajes naturales y su dimensión estética
- Literatura e identidad territorial
- Cómo aplicar conocimiento científico al turismo
El encuentro está dirigido a guías de turismo, actores del sector productivo, académicos, instituciones públicas y cualquier persona interesada en el desarrollo del turismo de intereses especiales.
Para participar, es necesario inscribirse previamente a través de formulario en línea.
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