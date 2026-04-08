Encuentro Jaime Maynard de Cultura, Ciencia y Turismo en Punta Arenas: revisa cómo inscribirte aquí

Punta Arenas será escenario del primer Encuentro Jaime Maynard de Cultura, Ciencia y Turismo, una instancia que busca impulsar nuevas formas de desarrollo turístico con enfoque cultural y científico.

El evento se realizará el jueves 9 de abril, desde las 08:45 horas, en la sede de la Sociedad de Instrucción Popular de Magallanes, ubicada en calle Colón 956.

La jornada reunirá a especialistas de la Universidad Alberto Hurtado, la Fundación Whalesound y CONADI Magallanes, quienes abordarán temas como:

Patrimonio y arqueología del Estrecho de Magallanes

Paisajes naturales y su dimensión estética

Literatura e identidad territorial

Cómo aplicar conocimiento científico al turismo

El encuentro está dirigido a guías de turismo, actores del sector productivo, académicos, instituciones públicas y cualquier persona interesada en el desarrollo del turismo de intereses especiales.

Para participar, es necesario inscribirse previamente a través de formulario en línea.