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Encuentro Jaime Maynard de Cultura, Ciencia y Turismo en Punta Arenas: revisa cómo inscribirte aquí DATOS ÚTILES

Encuentro Jaime Maynard de Cultura, Ciencia y Turismo en Punta Arenas: revisa cómo inscribirte aquí

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

​La actividad reunirá a especialistas nacionales y regionales para fortalecer el desarrollo de experiencias turísticas con base cultural y científica.

Punta Arenas será escenario del primer Encuentro Jaime Maynard de Cultura, Ciencia y Turismo, una instancia que busca impulsar nuevas formas de desarrollo turístico con enfoque cultural y científico.

El evento se realizará el jueves 9 de abril, desde las 08:45 horas, en la sede de la Sociedad de Instrucción Popular de Magallanes, ubicada en calle Colón 956.

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La jornada reunirá a especialistas de la Universidad Alberto Hurtado, la Fundación Whalesound y CONADI Magallanes, quienes abordarán temas como:

  • Patrimonio y arqueología del Estrecho de Magallanes
  • Paisajes naturales y su dimensión estética
  • Literatura e identidad territorial
  • Cómo aplicar conocimiento científico al turismo
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El encuentro está dirigido a guías de turismo, actores del sector productivo, académicos, instituciones públicas y cualquier persona interesada en el desarrollo del turismo de intereses especiales.

Para participar, es necesario inscribirse previamente a través de formulario en línea.

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