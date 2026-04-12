Operación Renta 2026: cuáles son las fechas clave para declarar y recibir la devolución este mes

La Operación Renta 2026 comenzó el 1 de abril, dando inicio al proceso en el que personas y empresas deben declarar sus ingresos anuales mediante el Formulario 22 ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Para este año, se espera superar las 5,1 millones de declaraciones, con más de 4,1 millones de propuestas ya disponibles para facilitar el trámite.

El organismo recomienda revisar con atención la información entregada antes de enviar la declaración. En caso de detectar errores, es clave contactar a la entidad correspondiente para corregirlos y evitar inconvenientes en los pagos o devoluciones.

¿Cuándo se recibe el pago de la devolución de renta?

El calendario se organiza según la fecha en que se realiza la declaración, con pagos anticipados para quienes cumplen en los primeros días:

Del 1 al 8 de abril : devolución el 29 de abril

: devolución el Del 9 al 23 de abril : pago el 15 de mayo

: pago el Del 24 de abril al 8 de mayo: depósito el 27 de mayo

En tanto, quienes opten por pago mediante cheque recibirán el dinero el 29 de mayo, sin importar cuándo hayan declarado.

¿Cuál es el plazo para declarar la renta 2026?

El plazo para presentar el Formulario 22 se extiende entre el 8 y el 30 de abril.

¿Quiénes deben declarar renta en 2026?

Debes hacer tu declaración si en 2025:

Superaste el límite de ingresos anuales de $11.265.804 .

. Tuviste más de un empleador o pagador .

. Emitiste boletas de honorarios y quieres cobertura parcial en tus cotizaciones.

y quieres cobertura parcial en tus cotizaciones. Quieres recibir devolución de impuestos o acceder a beneficios.

o acceder a beneficios. Iniciaste actividades económicas durante el año.

Revisa en qué casos es obligatorio declarar la renta 2026.

También pueden declarar de forma voluntaria quienes no estén obligados, pero busquen acceder a devoluciones o créditos tributarios.

Preguntas frecuentes de la Operación Renta 2026

¿Qué pasa si no se declara dentro del plazo?

El incumplimiento puede generar multas e intereses, además de eventuales problemas con futuras devoluciones o trámites tributarios.

¿Cómo saber si existe devolución disponible?

Al revisar la propuesta del SII, el sistema indica automáticamente si te corresponde devolución, pago o si no hay movimientos.

¿Se puede corregir la declaración después de enviarla?

Sí, es posible rectificar la información presentada, aunque esto puede modificar los plazos de devolución o generar revisiones adicionales.