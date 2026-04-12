Permiso de paternidad en Chile: cuántos son los días libres tras el nacimiento de un hijo

El permiso de paternidad forma parte de los derechos laborales vigentes en Chile y busca facilitar que los padres puedan acompañar a sus familias en los primeros días tras el nacimiento de un hijo.

Además de esta licencia, existen otras ayudas estatales dirigidas a apoyar a las familias durante el proceso de gestación y en los primeros meses del recién nacido. Según información publicada por ChileAtiende, también es posible acceder a atención médica durante las primeras etapas del embarazo y solicitar distintos apoyos económicos mientras dura el período de gestación.

Cuántos días libres tiene un padre tras el parto

Tras el nacimiento de un hijo, el padre tiene derecho a un permiso pagado que contempla cinco días libres. Este permiso podrá utilizarse a elección del progenitor desde el momento del parto y, en este caso, se aprovecha de forma continua, excluyendo el descanso semanal.

También está disponible la alternativa de distribuir la licencia dentro del primer mes desde la fecha de nacimiento.

Cómo se solicita el permiso de paternidad

Para la activación del permiso por nacimiento de un hijo, el trabajador debe solicitarlo a su empleador o a quien lo represente.

El empleador no podrá negarse a esta petición, pero sí está en derecho de exigir que se acredite el hecho que lo motive, a través del certificado de nacimiento otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación.