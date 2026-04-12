Este beneficio te ayuda a pagar tu arriendo: quiénes pueden postular durante abril

El Subsidio de Arriendo es un beneficio estatal en Chile que entrega apoyo económico a familias que necesitan ayuda para pagar el arriendo de una vivienda. Este aporte, otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), permite cubrir parte del costo mensual del alquiler por un periodo limitado, facilitando el acceso a una solución habitacional más estable.

El subsidio entrega un total de 170 UF, con un máximo de 4,2 UF mensuales, y puede utilizarse de forma continua o intermitente dentro de un plazo de hasta ocho años.

¿Quiénes pueden postular al Subsidio de Arriendo?

Pueden acceder al beneficio:

Familias que arriendan una vivienda

Personas que viven como allegadas

Mayores de 18 años con cédula de identidad vigente

Extranjeros con cédula para extranjeros vigente

El subsidio está pensado como una ayuda temporal, por lo que se exige que los postulantes puedan cubrir una parte del arriendo con sus propios ingresos.

Requisitos del Subsidio de Arriendo

Para postular debes cumplir con las siguientes condiciones:

Postular con un núcleo familiar (excepto mayores de 60 años)

(excepto mayores de 60 años) Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH)

No superar el 70% de calificación socioeconómica

Tener un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta para la vivienda

en una cuenta para la vivienda Solo se permite una postulación por RSH

¿Cuáles son los ingresos requeridos?

El ingreso familiar debe estar entre:

7 y 25 UF mensuales

Este límite aumenta según el tamaño del hogar:

4 personas: hasta 33 UF

5 personas: hasta 41 UF

Por cada integrante adicional, el tope sube en 8 UF.

También se exige contar con cotizaciones previsionales registradas.

¿Cómo acreditar ingresos sin contrato de trabajo?

Si no tienes contrato laboral, puedes presentar:

Boletas de honorarios (últimos 6 meses, según SII)

Liquidaciones de sueldo

Comprobantes de pago de pensión (vejez, invalidez o sobrevivencia)

¿Dónde debe estar el ahorro para solicitar el Subsidio de Arriendo?

El ahorro debe estar en una cuenta para la vivienda en instituciones con convenio con el Minvu, como: