Primera expulsión de migrantes irregulares: operativo contará con salidas regionales, vuelos y buses

El Gobierno confirmó este miércoles que ya está en marcha la preparación del primer proceso de expulsión de extranjeros en situación migratoria irregular o que hayan cometido delitos que permitan su salida del país. El operativo incluirá tanto vuelos como, por primera vez, traslados terrestres en bus.

El plan contempla un primer vuelo que despegará desde la zona norte con destino a Bolivia, Ecuador y Colombia. En total, serán 40 personas expulsadas, cada una bajo custodia de un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI). Se trata de una combinación de expulsiones administrativas y judiciales.

Además, la estrategia busca establecer un flujo constante de salidas, con una frecuencia estimada de dos a tres vuelos mensuales. Como novedad, también se implementarán dos recorridos en bus al mes, enfocados en traslados hacia países vecinos.

Estos viajes terrestres saldrán desde regiones como Antofagasta, Tarapacá y Arica y Parinacota, dependiendo del destino final, principalmente Perú y Bolivia. El primer traslado por vía terrestre está programado para el 25 de abril, informó Biobio.

Nacionalidades de los expulsados

De acuerdo con la información disponible, el grupo de 40 personas está compuesto por 19 ciudadanos colombianos, 12 bolivianos y 9 ecuatorianos.