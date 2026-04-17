Bono Dueña de Casa 2026: así puedes consultar con tu rut si recibes el beneficio de $456.792

El Bono Dueña de Casa 2026, oficialmente denominado Bono de Protección, se consolida como uno de los apoyos estatales más relevantes para familias vulnerables en Chile. Este aporte, gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social, alcanza un total de $456.792 y se entrega de forma automática a quienes integran el Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, sin necesidad de postulación directa.

En un escenario económico exigente, este beneficio no solo busca aliviar el presupuesto familiar, sino también incentivar la participación en programas de acompañamiento psicosocial, promoviendo una mejora sostenida en la calidad de vida de los hogares.

¿Cuál es el requisito clave para recibir el Bono Dueña de Casa 2026?

A diferencia de otros subsidios, este bono no requiere completar formularios ni inscripciones en línea. Sin embargo, existe una condición indispensable: aceptar la invitación a participar en alguno de los programas del subsistema (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos).

Este proceso se formaliza mediante la firma de la Carta de Compromiso y del Plan de Intervención. Una vez realizado este paso, el beneficio se activa automáticamente al mes siguiente, iniciando el pago mensual correspondiente.

¿Cuánto dinero entrega el Bono dueña de Casa y cómo se distribuye en 2026?

El monto total del Bono Dueña de Casa asciende a $456.792, pero se paga en cuotas mensuales durante un período de 24 meses. Estas sumas varían según el tramo de tiempo y se reajustan cada año.

Durante 2026, los pagos se organizan de la siguiente manera:

En los primeros seis meses, el aporte mensual es de $24.523.

Entre el mes 7 y el mes 12, el monto baja a $18.664.

Desde el mes 13 al 18, se reduce a $12.832.

Finalmente, entre el mes 19 y el 24, el pago corresponde a $22.007, equivalente al valor del Subsidio Único Familiar (SUF).

Este esquema busca entregar un mayor apoyo en la etapa inicial del acompañamiento, ajustándose progresivamente en el tiempo.

¿Cómo se paga el Bono Dueña de Casa y qué plazos debes considerar?

El mecanismo de pago puede variar según la situación de cada beneficiario. En muchos casos, el dinero se deposita directamente en una CuentaRUT de BancoEstado. Si no cuentas con este producto, el propio ministerio gestiona su apertura sin costo, asegurando que el dinero no caduque.

Para quienes reciben el bono de forma presencial, el retiro se realiza en sucursales de Caja Los Héroes o BancoEstado. En este caso, existe un plazo máximo de seis meses para cobrar cada pago. Si no se retira dentro de ese período, se entiende como una renuncia al beneficio.

Además, si se asigna una CuentaRUT pero la tarjeta no ha sido activada, el beneficiario dispone de hasta 18 meses para habilitarla y recuperar los montos acumulados.

¿Cómo saber con tu RUT si eres beneficiaria del Bono Dueña de Casa 2026?

El proceso de consulta se ha simplificado para facilitar el acceso a la información. Cualquier persona puede verificar su situación ingresando al portal de ChileAtiende desde un computador o teléfono móvil.

Al digitar el RUT, el sistema informa de inmediato si el bono está asociado a la persona, junto con detalles como la fecha de pago y la modalidad de entrega.

También permite confirmar si el usuario forma parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades y si existen pagos disponibles o pendientes.

En cuanto a la asignación del beneficio dentro del hogar, el Estado prioriza a las mujeres, especialmente a madres de menores de edad o personas con discapacidad, jefas de hogar y dueñas de casa, con el objetivo de fortalecer la administración de los recursos en áreas clave como alimentación y educación.

Finalmente, aunque el bono está diseñado para entregarse durante 24 meses, puede suspenderse si la persona deja de participar en el programa o incumple los compromisos establecidos en el plan de acompañamiento.