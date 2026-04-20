¿Puedes cambiar tus vacaciones por dinero?: revisa qué establece la ley por cada año trabajado

El feriado anual pagado es un derecho irrenunciable para los trabajadores en Chile. La ley establece que por cada año de servicio continuo con un mismo empleador corresponden 15 días hábiles de vacaciones, con el fin de proteger el bienestar físico y mental.

Si bien existe la posibilidad de acumular días no utilizados, muchas veces surge la duda sobre si estos pueden transformarse en dinero. La normativa es clara al respecto y fija límites específicos.

¿Se pueden pagar las vacaciones en vez de tomarlas?

De acuerdo con información del portal especializado Buk, no es posible reemplazar las vacaciones por un pago en efectivo mientras la relación laboral esté vigente. Este derecho está pensado para garantizar un descanso real, por lo que no puede ser sustituido.

La única excepción se produce al término del contrato de trabajo. En ese caso, los días de vacaciones pendientes se pagan en el finiquito bajo el concepto de feriado proporcional.

Cuando corresponde este pago, se realiza considerando días corridos y no solo hábiles. Es decir, el cálculo incluye fines de semana y festivos, abarcando todo el periodo adeudado en la base de remuneración.

Cuántos días de vacaciones se pueden acumular

La legislación permite acumular hasta dos períodos consecutivos de feriado legal, lo que equivale a 30 días hábiles. Estos pueden utilizarse juntos o por separado, siempre que exista acuerdo entre empleador y trabajador.

Si no hay acuerdo sobre cuándo hacer uso del descanso, el empleador debe otorgar primero el período más antiguo antes de que se acumule un tercer ciclo. Con esto se busca evitar que las vacaciones se posterguen indefinidamente.