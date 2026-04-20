Se acerca el Maratón de Santiago: si estás inscrito estos son los recorridos y horarios de este año

El Maratón de Santiago 2026 ya definió los detalles de sus principales circuitos para las distancias de 42K, 21K y 10K. La esperada competencia se realizará el domingo 26 de abril y tendrá como punto de inicio y llegada el entorno del Palacio de La Moneda, consolidando nuevamente al centro de la capital como epicentro del evento.

La organización, a cargo de Prokart Producciones, estableció que la principal arteria del recorrido será la Alameda, una de las avenidas más emblemáticas de Santiago. A continuación, revisa los aspectos más relevantes de cada categoría para quienes planean participar o asistir.

¿Cuándo y dónde se corre el Maratón de Santiago 2026?

La jornada deportiva se llevará a cabo el domingo 26 de abril, con largadas programadas desde las primeras horas de la mañana. Tanto la salida como la meta estarán ubicadas en las inmediaciones del Palacio de La Moneda, lo que permitirá un circuito céntrico y de fácil acceso para corredores y público.

¿Cómo serán los recorridos y horarios de las distancias 42K, 21K y 10K de la Maratón de Santiago?

Cada distancia contará con horarios diferenciados y características propias:

42K: La largada está programada para las 7:40 horas. Este circuito tendrá un desnivel positivo de 670 metros y dispondrá de 10 puntos de hidratación a lo largo del trayecto.

21K: Esta categoría tendrá tres horarios de salida: 8:10, 8:25 y 8:40 horas. El recorrido considera un desnivel positivo de 630 metros y contará con tres puntos de hidratación.

10K: La distancia más corta tendrá dos largadas, a las 8:00 y 8:10 horas. Presenta un desnivel positivo de 600 metros y contará con un punto de hidratación.

Estos circuitos están diseñados para adaptarse a distintos niveles de experiencia, desde corredores avanzados hasta quienes participan de forma recreativa.

¿Qué servicios y cobertura tendrá la Maratón de Santiago?

Además de los puntos de hidratación distribuidos según cada distancia, el evento contará con cobertura en tiempo real. Al igual que en versiones anteriores, el domingo 26 de abril se dispondrá de la #CoberturaRunchile, con información actualizada durante la jornada y registro fotográfico de los distintos tramos del circuito.

Con estos detalles ya confirmados, el Maratón de Santiago 2026 se perfila como uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario nacional, convocando a miles de corredores en un recorrido que combina exigencia física y un circuito urbano icónico.