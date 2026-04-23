CAE en Chile: qué nuevos convenios de pago están disponibles

La Tesorería General de la República (TGR) reforzó esta semana su campaña dirigida a quienes mantienen deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE). La medida incluye el envío de correos electrónicos con información clara sobre las alternativas disponibles para ponerse al día.

El objetivo es incentivar la regularización voluntaria. Es decir, que las personas se acerquen antes de que la deuda siga aumentando, considerando que este tipo de obligaciones fiscales no prescribe.

Durante 2026, la recaudación por deudas del CAE ha ido en aumento. Ya supera los $12.800 millones en lo que va del año, y solo en abril se han registrado ingresos por más de $8.300 millones.

Desde la División de Cobranzas explican que este escenario refleja una mayor disposición de las personas a ordenar su situación financiera.

Sin embargo, el desafío sigue siendo alto: actualmente existen más de 550 mil deudores, con una deuda total que sobrepasa los $4 billones.

Qué nuevos convenios de pago del CAE están disponibles

Desde el 1 de abril comenzó a operar un nuevo sistema de convenios de pago. Esta herramienta busca facilitar acuerdos y evitar que la deuda continúe creciendo con el tiempo.

Si tienes CAE pendiente, estas son algunas claves que debes considerar:

Puedes acceder a alternativas de pago adaptadas a tu situación.

Regularizar tu deuda evita recargos futuros.

Mientras antes actúes, más opciones tendrás disponibles.

Además, existe un grupo importante con deudas más bajas. Más de 70.000 personas deben $1.000.000 o menos, con un promedio cercano a $495.000. Este segmento tiene mayores posibilidades de ponerse al día en el corto plazo.

Dónde se concentran más deudores del CAE en Chile

La mayor cantidad de casos se encuentra en la Región Metropolitana, con más de 210.000 personas y una deuda superior a $239.000 millones.

Le siguen otras zonas con alta concentración:

Biobío: más de 50.000 deudores.

Valparaíso: más de 57.000 casos.

Maule: cerca de 25.000 personas.

La Araucanía: alrededor de 22.000 deudores.

Estas cifras reflejan una distribución alineada con la densidad poblacional del país, lo que permite focalizar las acciones informativas en las regiones con mayor carga de deuda.

En este escenario, si tienes CAE pendiente, el llamado es claro: revisar tu situación y evaluar las opciones disponibles puede marcar una diferencia importante en tu estabilidad financiera.