Cuándo será el próximo fin de semana largo en Chile: fechas y feriados 2026

El viernes 3 de abril marcó el inicio de un esperado descanso para trabajadores y familias, en el marco de la Semana Santa. Esta pausa es especialmente valorada, pues brinda la oportunidad de relajarse, compartir y disfrutar de actividades fuera de la rutina laboral.

Qué feriados permitirán próximos fines de semana largos

El siguiente descanso extendido se producirá el viernes 1 de mayo, con motivo del feriado irrenunciable por el Día del Trabajo, ofreciendo una nueva oportunidad para un fin de semana largo. Además, el calendario 2026 contempla varias fechas que permitirán más pausas a lo largo del año:

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

San Pedro y San Pablo Viernes 18 y sábado 19 de septiembre: Fiestas Patrias (se suma el domingo 20)

Fiestas Patrias (se suma el domingo 20) Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (ex Día de la Raza)

Encuentro de Dos Mundos (ex Día de la Raza) Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado irrenunciable)

Qué beneficios traen los fines de semana largos

Estos descansos no solo representan tiempo para relajarse, sino que también fomentan la actividad familiar, el turismo y los viajes dentro del país. Según expertos, los feriados prolongados se han convertido en una herramienta clave para dinamizar la economía local y fortalecer el bienestar de la población.

Después de Semana Santa, los chilenos aún tienen múltiples ocasiones para disfrutar de fines de semana largos, especialmente durante fechas tradicionales como Fiestas Patrias y Navidad, consolidando un año con oportunidades frecuentes para desconectar de la rutina.