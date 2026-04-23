¿Cuánto recibirás de PGU según el monto de tu pensión?
La Pensión Garantizada Universal llega a millones de adultos mayores en Chile, pero no todos reciben lo mismo. El monto depende directamente de cuánto ganas por pensión base.
La PGU es un aporte del Estado para personas mayores de 65 años, jubiladas o no. Su objetivo es mejorar los ingresos de quienes tienen pensiones bajas o medianas, sin importar si siguen trabajando.
Lo que muchos no saben es que el beneficio opera por tramos: a mayor pensión base, menor es el complemento que entrega el Estado.
¿Qué monto corresponde según tu pensión base?
Tramo 1
Si tu pensión base es de $789.139 o menos, recibes el monto máximo: $231.732 mensuales, o $250.275 si tienes 82 años o más.
Tramo 2
Si tu pensión base está entre $789.139 y $1.252.602, recibes un monto variable y proporcional: mientras más alta sea tu pensión, menor es el aporte.
Tramo 3
Si tu pensión base supera $1.252.602, no tienes derecho a la PGU.
Estos montos los publica ChileAtiende y pueden actualizarse. Conviene verificarlos directamente en su portal antes de postular.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar la PGU?
Para acceder a la PGU, necesitas cumplir todas estas condiciones al momento de presentar la solicitud:
- Tener 65 años cumplidos (puedes postular desde los 64 años y nueve meses).
- No pertenecer al 10% más rico de la población, según el Puntaje de Focalización Previsional (PFP) y el Registro Social de Hogares (RSH).
- Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602.
- Acreditar al menos 20 años de residencia en Chile desde los 20 años de edad, y un mínimo de cuatro años en los últimos cinco previos a la solicitud.
¿Cómo y dónde se hace la solicitud para la PGU?
El trámite es gratuito y puedes hacerlo por distintas vías. No hay una sola forma de postular, lo que facilita el acceso a quienes no manejan bien internet o tienen dificultades para movilizarse.
- En línea: portal ChileAtiende o IPS, con ClaveÚnica.
- Videoatención: sucursal Virtual de ChileAtiende, con un ejecutivo en pantalla.
- Presencial: sucursales ChileAtiende, AFP, compañías de seguros o municipios con convenio IPS.
- Telefónica: llama al 101, el call center de ChileAtiende.
Si tienes dudas sobre si cumples los requisitos o no sabes en qué tramo quedas, en cualquier sucursal de ChileAtiende pueden orientarte antes de enviar la solicitud.