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Fechas de vacaciones de invierno 2026: cuándo descansan los estudiantes en cada región DATOS ÚTILES Cedido

Fechas de vacaciones de invierno 2026: cuándo descansan los estudiantes en cada región

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El calendario escolar se ajusta considerando factores climáticos y sanitarios propios de cada zona. De esta forma, se busca reducir el impacto de enfermedades respiratorias y facilitar mejores condiciones para estudiantes y comunidades educativas.

Con el año escolar ya en marcha, muchas familias comienzan a planificar el próximo descanso: las vacaciones de invierno. Este periodo no solo permite desconectarse de las clases, también es clave para organizar viajes, panoramas o simplemente recargar energías.

El calendario ya fue definido por el Ministerio de Educación, y las fechas varían según la región del país.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno 2026?

El receso escolar no es igual para todo Chile. Estas son las fechas confirmadas:

  • Arica y Parinacota y Tarapacá
    Desde el lunes 13 al viernes 23 de julio
    Regreso a clases: lunes 27 de julio
  • Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos
    Desde el lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    Regreso a clases: lunes 6 de julio
  • Antofagasta y Los Lagos
    Desde el lunes 6 al viernes 17 de julio
    Regreso a clases: lunes 20 de julio
  • Aysén y Magallanes
    Tendrán tres semanas de descanso
    Desde el lunes 29 de junio al viernes 17 de julio
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¿Por qué cambian las fechas de las vacaciones de invierno según la región?

El calendario escolar se ajusta considerando factores climáticos y sanitarios propios de cada zona. De esta forma, se busca reducir el impacto de enfermedades respiratorias y facilitar mejores condiciones para estudiantes y comunidades educativas.

¿Cómo aprovechar las vacaciones de invierno?

Este receso suele usarse para descansar del ritmo escolar, pero también es una buena oportunidad para hacer actividades distintas.

Algunas ideas simples:

  • Salidas al aire libre si el clima lo permite
  • Actividades culturales o recreativas
  • Tiempo en familia o viajes cortos

Planificar con anticipación puede ayudarte a sacarle mejor provecho a estos días y evitar imprevistos.

¿Dónde revisar el calendario oficial de las vacaciones de invierno?

Si necesitas confirmar fechas específicas o revisar posibles cambios, puedes hacerlo directamente en los canales oficiales del Ministerio de Educación.

Así, evitas confusiones y organizas con claridad el descanso de invierno.

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