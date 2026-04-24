Beca TIC: consulta si tu hijo recibe un computador gratis este año

Cada año, miles de estudiantes chilenos reciben un notebook, conexión a internet y software educativo sin costo. El beneficio se llama Beca TIC y lo entrega la Junaeb a alumnos de séptimo básico.

Lo importante: no hay que postular. El sistema lo asigna de forma automática.

¿Qué incluye la Beca TIC?

Según ChileAtiende, el beneficio contempla un set completo:

Computador portátil (notebook) o equipo equivalente

Plan de internet móvil por 12 meses

Licencia de Office y softwares educativos

Software de rastreo del equipo

Garantía extendida por 14 meses

¿Quiénes pueden recibir la Beca TIC?

Los requisitos cambian según el tipo de colegio:

Colegios municipales o SLEP: estar matriculado en séptimo básico en abril del año en curso, o cursar el tercer nivel básico de educación para adultos.

Colegios particulares subvencionados: cursar séptimo básico y pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH) a abril.

En ambos casos, el estudiante no debe haber recibido este beneficio antes. Los colegios particulares pagados no participan del programa.

¿Cómo verificar si le corresponde la Beca Tic?

Para saber si un alumno resultó beneficiado, los padres o apoderados deben ingresar el RUT del estudiante en el portal oficial de Junaeb habilitado para este proceso.

Si el beneficio fue asignado, no hay trámites adicionales. El mismo establecimiento educacional avisa la fecha, horario y lugar de entrega de los equipos.