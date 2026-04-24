Bono de Reconocimiento: ¿Eres uno de los beneficiarios? Esto necesitas saber
El Bono de Reconocimiento beneficia a quienes cotizaron en el sistema antiguo antes de pasarse a una AFP. Revisa si eres uno de los beneficiarios.
El Bono de Reconocimiento es un beneficio previsional que pueden recibir quienes cotizaron en el antiguo sistema de pensiones y luego se trasladaron a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). En concreto, representa los períodos de cotización registrados antes del cambio al sistema actual y se suma directamente a la cuenta de capitalización individual.
Su objetivo es que ese tiempo cotizado no se pierda: el bono aumenta los ahorros acumulados y puede incidir en el monto final de la pensión por vejez, invalidez o en caso de fallecimiento del titular.
Según ChileAtiende, el beneficio es entregado por el IPS, Capredena o Dipreca, se reajusta según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y tiene un interés anual de 4%.
¿Quiénes son los beneficiarios del Bono de Reconocimiento?
Para acceder a este beneficio es necesario haber tenido imposiciones en alguna de las antiguas cajas de previsión y contar con al menos 12 cotizaciones mensuales realizadas entre el 1 de noviembre de 1975 y el 31 de octubre de 1980.
Las ex cajas que dan derecho al bono son:
- Empart – Caja de Previsión de Empleados Particulares
- CBP – Caja Bancaria de Pensiones
- Caprebech – Caja de Previsión de los Empleados del Banco Estado
- Capremer – Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional (oficiales y empleados)
- Triomar – Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional (tripulantes y operarios)
- Caprehina – Caja de Previsión de la Hípica Nacional
- SSS – Servicio de Seguro Social
- Capremos EE / OO – Caja de Previsión de la empresa EMOS (empleados y obreros)
- Caja Ferro – Caja de Retiro y Previsión de los Ferrocarriles del Estado
- Canaempu PUB / PERIO – Caja Nacional de Empleados (sección públicos y periodistas)
- Capremusa – Caja de Previsión de los Empleados Municipales de Santiago
- Camuval – Caja de Previsión de los Empleados Municipales de Valparaíso
- Capremur – Caja de Previsión de los Empleados Municipales de la República
- Capresomu – Caja de Previsión de los Obreros Municipales
- Caja Salitre – Caja de Previsión de los Empleados del Salitre
- SPCCU – Sección Especial de Previsión de Empleados de la Compañía CE
- Capregil – Caja de Previsión Gildemeister
- Serehoch – Sección Especial de Previsión de Empleados de Mauricio Hocks
- Sepregas – Sección de Previsión de Empleados de la CIA de Gas de Santiago
¿Cómo puede ayudar este bono a tu pensión?
El monto del bono varía según los años cotizados y la entidad de origen, pero en todos los casos se acumula junto al ahorro previsional y puede representar una diferencia relevante en la pensión final. Si crees que podrías ser beneficiario, puedes verificarlo directamente en el sitio de ChileAtiende o acercarte a una AFP para revisar tu historial previsional.