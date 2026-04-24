¿Cuánto recibirás de PGU según el monto de tu pensión?

La PGU es un aporte del Estado para personas mayores de 65 años, jubiladas o no. Su objetivo es mejorar los ingresos de quienes tienen pensiones bajas o medianas, sin importar si siguen trabajando.

Lo que muchos no saben es que el beneficio opera por tramos: a mayor pensión base, menor es el complemento que entrega el Estado.

¿Qué monto corresponde según tu pensión base?

Tramo 1

Si tu pensión base es de $789.139 o menos, recibes el monto máximo: $231.732 mensuales, o $250.275 si tienes 82 años o más.

Tramo 2

Si tu pensión base está entre $789.139 y $1.252.602, recibes un monto variable y proporcional: mientras más alta sea tu pensión, menor es el aporte.

Tramo 3

Si tu pensión base supera $1.252.602, no tienes derecho a la PGU.

Estos montos los publica ChileAtiende y pueden actualizarse. Conviene verificarlos directamente en su portal antes de postular.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la PGU?

Para acceder a la PGU, necesitas cumplir todas estas condiciones al momento de presentar la solicitud:

Tener 65 años cumplidos (puedes postular desde los 64 años y nueve meses).

No pertenecer al 10% más rico de la población, según el Puntaje de Focalización Previsional (PFP) y el Registro Social de Hogares (RSH).

Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602.

Acreditar al menos 20 años de residencia en Chile desde los 20 años de edad, y un mínimo de cuatro años en los últimos cinco previos a la solicitud.

¿Cómo y dónde se hace la solicitud para la PGU?

El trámite es gratuito y puedes hacerlo por distintas vías. No hay una sola forma de postular, lo que facilita el acceso a quienes no manejan bien internet o tienen dificultades para movilizarse.

En línea: portal ChileAtiende o IPS, con ClaveÚnica.

Videoatención: sucursal Virtual de ChileAtiende, con un ejecutivo en pantalla.

Presencial: sucursales ChileAtiende, AFP, compañías de seguros o municipios con convenio IPS.

Telefónica: llama al 101, el call center de ChileAtiende.

Si tienes dudas sobre si cumples los requisitos o no sabes en qué tramo quedas, en cualquier sucursal de ChileAtiende pueden orientarte antes de enviar la solicitud.