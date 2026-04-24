Maratón de Santiago 2026: qué calles estarán cortadas, a qué hora parte y cuándo abre el Metro

El domingo 26 de abril se corre el Maratón de Santiago 2026. Si vives en el centro, Providencia, Ñuñoa o Las Condes, o simplemente necesitas moverte en auto ese día, acá están los datos concretos para organizarte.

Los cortes empiezan el sábado, no el domingo

El primer cambio llega antes de la carrera. Desde las 09:00 horas del sábado 25 de abril se suspende el tránsito en los ejes Teatinos–Nataniel Cox y Morandé–Zenteno, entre Agustinas y Padre Alonso de Ovalle, por el montaje de estructuras en el barrio cívico. Esa restricción se mantiene hasta las 18:00 horas del domingo.

El eje de la Alameda Libertador Bernardo O’Higgins también tendrá desvíos desde el sábado en la mañana.

Horarios de largada del domingo

La salida es frente al Palacio de La Moneda:

42K (maratón): desde las 07:30 hrs en partidas diferidas. Atletas con discapacidad parten 5 minutos antes.

21K (medio maratón): entre las 08:00 y 08:30 hrs.

10K: salidas a las 08:00 y 08:15 hrs.

Qué sectores afecta el recorrido

El circuito pasa por Providencia, Ñuñoa y Las Condes. Los puntos de mayor impacto vial son Plaza Baquedano, Plaza Egaña y Avenida Américo Vespucio. Los cortes en calles aledañas se van aplicando de forma progresiva a medida que avanza la carrera, lo que significa que el caos en el tráfico puede extenderse hasta el mediodía o más.

El Metro abre más temprano

Las Líneas 1, 2, 3 y 5 adelantan su apertura a las 06:00 horas del domingo. Es la opción más directa para llegar a los puntos de salida sin complicaciones.

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¿Qué pasa si vas en auto?

Evita el centro, la Alameda y el eje Baquedano–Vespucio durante toda la mañana del domingo. Las autoridades recomiendan salir antes de las 07:00 o después de las 14:00 si el destino está en las comunas afectadas.