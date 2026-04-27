Cursos gratis del Sence 2026: inglés y gestión para pymes: 2 mil cupos se están llenando

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) lanzó dos cursos gratuitos y en línea para dueños, socios y trabajadores de micro y pequeñas empresas, dentro del programa Despega Mipe. En total hay 2 mil cupos disponibles a nivel nacional, con una inversión de $200 millones. Los cupos se asignan por orden de postulación.

¿Quiénes pueden postular?

El beneficio está dirigido a personas que trabajen o representen a una micro o pequeña empresa con ventas anuales que no superen las 25.000 UF en el último año calendario. Al momento de postular se debe ingresar el RUT de la empresa, que además debe tener movimientos de ventas en los últimos 12 meses.

No pueden postular quienes estén cursando otro programa financiado por el Sence, con excepción de los cursos en línea.

¿Qué cursos hay disponibles?

Los dos cursos son asincrónicos, es decir, se pueden hacer a tu propio ritmo y horario:

Inglés para micro y pequeñas empresas: tiene 1.200 cupos a nivel nacional y una duración de 120 horas. Está orientado a mejorar competencias básicas de inglés aplicadas al contexto laboral y comercial.

Fortalecimiento de la gestión de micro y pequeñas empresas para trabajar con el Estado: tiene 800 cupos y una duración de 80 horas. Cubre temas como licitaciones, ChileCompra y cómo venderle al Estado.

¿Cómo se postula?

El trámite se hace en el portal del Sence, en el apartado del programa Despega Mipe. Hay que seleccionar el curso, hacer clic en “Postular” e ingresar con Clave Única. Si se cumplen los requisitos, el sistema emite un comprobante de postulación que debe enviarse al organismo ejecutor para validar la solicitud.

Más información en sence.gob.cl/personas/despega-mipe-en-linea.