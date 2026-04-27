Desde este domingo 26 de abril rige la jornada de 42 horas semanales en Chile. Pero eso no significa que todos los trabajadores del país se vean beneficiados. Hay un grupo significativo que quedó fuera de esta reducción y que seguirá trabajando exactamente las mismas horas de antes, al menos por ahora.

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¿A quiénes no aplica la Ley 40 Horas?

La ley modifica exclusivamente el Código del Trabajo, que regula las relaciones laborales del sector privado y a las trabajadoras de casa particular. No aplica a los siguientes grupos:

Funcionarios públicos regidos por el Estatuto Administrativo, que incluye a los trabajadores de ministerios, servicios públicos, municipalidades y otros organismos del Estado. Trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios, ya que no tienen contrato laboral. Personal de las Fuerzas Armadas y de Orden, que se rige por normativas propias.

En simple: si tu empleador es el Estado y tienes un cargo de planta, a contrata o contrato a honorarios en un servicio público, la reducción de jornada no te afecta directamente.

¿Cuándo viene la próxima reducción para el sector privado?

El proceso de reducción tiene una última etapa programada. El 26 de abril de 2028 la jornada máxima bajará de 42 a 40 horas semanales, completando así el objetivo central de la ley. Esa será la fase final y no hay más reducciones contempladas después de esa fecha.

¿Podría extenderse la ley al sector público en el futuro?

Eso dependería de una modificación al Estatuto Administrativo, que es una ley distinta al Código del Trabajo. Hasta ahora no hay proyecto en tramitación que lo contemple de forma explícita, aunque el debate existe. Los funcionarios públicos tienen sus propias condiciones de jornada, que en muchos casos ya contemplan 44 horas semanales, mismas que seguirán vigentes hasta que una ley específica lo cambie.

¿Qué pasa con los trabajadores municipales?

Los funcionarios de las municipalidades también están regidos por el Estatuto Administrativo, por lo que tampoco se ven afectados por la reducción de hoy. Sin embargo, los trabajadores contratados por las municipalidades bajo el Código del Trabajo, como personal de servicios externalizados, sí están cubiertos por la ley.