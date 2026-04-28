El Ministerio de Vivienda publicó el calendario oficial de postulaciones a subsidios habitacionales para 2026. Hay fechas que ya están corriendo y otras que se abren en los próximos meses. Si estás pensando en postular a algún beneficio de vivienda este año, esta es la hoja de ruta.

Subsidio para sectores medios (DS1): mayo y noviembre

El DS1 está dirigido a familias que no son dueñas de una vivienda y quieren comprar o construir una. El primer llamado abre la tercera semana de mayo y cierra la cuarta semana del mismo mes. El segundo llamado es en noviembre, en el mismo esquema de dos semanas.

Para postular hay un requisito clave que conviene preparar con anticipación: una cuenta de ahorro para la vivienda con al menos 12 meses de antigüedad. Eso significa que quien quiera postular al llamado de mayo y aún no tiene la cuenta, ya no alcanza para este primer llamado, pero sí puede prepararse para noviembre.

El mismo programa tiene además un llamado especial de Arriendo a Precio Justo, previsto para septiembre, que cierra la última semana de ese mes.

Accede al sitio oficial del Subsidio DS1 AQUÍ.

Subsidio de Arriendo (DS52): mayo para el público general, agosto para adultos mayores y personas con discapacidad

El DS52 entrega hasta 170 UF al año —poco más de $6,8 millones— con un tope mensual de 4,2 UF (alrededor de $168.000) para destinarlo al arriendo de una vivienda. El beneficio se puede usar de forma consecutiva o fraccionada en un plazo máximo de 8 años.

El llamado regular abre en mayo y cierra la segunda semana de junio. El llamado dirigido específicamente a personas mayores y personas con discapacidad abre entre la primera y última semana de agosto.

Accede al sitio oficial del Subsidio de Arriendo AQUÍ.

Fondo Solidario DS49: hay un llamado abierto hasta el 13 de mayo

Este subsidio está pensado para familias en situación de vulnerabilidad que no tienen vivienda propia. Desde 2023 ya no hay llamados individuales, solo colectivos. Hay uno activo ahora mismo, que abrió el 16 de abril y cierra el 13 de mayo, dirigido a comités de vivienda y cooperativas cerradas. Permite desarrollar proyectos habitacionales en terrenos nuevos o pequeños condominios, y permite adelantar la compra del terreno antes de presentar la propuesta.

Accede al sitio oficial del Fondo Solidario DS49 AQUÍ.

Calendario de llamados del MINVU

Las fechas del calendario son referenciales y pueden ajustarse. El MINVU confirma los llamados oficiales a través del sitio web oficial del MINVU, donde también se publican los presupuestos disponibles por región, que son determinantes para saber cuántos cupos hay disponibles en cada convocatoria.

Ver el calendario del MINVU.