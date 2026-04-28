La herramienta gratuita que te dice dónde está la bencina más barata cerca de ti ahora mismo

Una plataforma online permite revisar en tiempo real cuánto cuesta el combustible en distintas estaciones de servicio, tanto en la Región Metropolitana como en el resto del país.

La herramienta facilita ubicar la opción más económica cerca de tu sector, además de entregar datos útiles como horarios de atención, medios de pago y servicios disponibles.

¿Cómo revisar el precio de cada bencinera paso a paso?

Para comparar valores, se puede ingresar al mapa interactivo de “Bencina en Línea”, disponible en el sitio oficial de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Accede al portal Bencina en Línea aquí.

El proceso es simple:

Acercar el mapa hasta la comuna o sector que interese

Seleccionar una estación de servicio

Revisar los precios actualizados por tipo de combustible

Consultar información adicional del local

De esta forma, antes de cargar combustible, puedes elegir la alternativa más conveniente según tu ubicación.

¿Por qué conviene comparar antes de cargar?

Las diferencias de precio entre estaciones pueden ser relevantes incluso dentro de una misma comuna.

Por eso, revisar el mapa antes de salir puede ayudarte a ahorrar, especialmente en semanas de alzas consecutivas como la actual.