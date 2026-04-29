Si haces más de 50 transferencias al mes, tu banco tiene que reportarlo: esto es lo que implica

En el marco de la Ley de Cumplimiento Tributario, el Servicio de Impuestos Internos (SII) implementó en 2025 una nueva disposición que eleva las exigencias para el sistema financiero. La medida obliga a los bancos a reportar aquellos casos en que un cliente reciba más de 50 transferencias de distintos remitentes en un mismo día, semana o mes, o bien supere las 100 operaciones dentro de un periodo de seis meses.

Esta iniciativa se enmarca en un plan más amplio que busca fortalecer los mecanismos de fiscalización, reducir la evasión de impuestos y enfrentar prácticas asociadas a la informalidad o actividades ilícitas. Además, apunta a nivelar las condiciones entre quienes desarrollan actividades económicas cumpliendo la normativa vigente.

Cómo revisar si una cuenta fue informada al SII

Quienes tengan dudas sobre si sus movimientos fueron reportados pueden consultarlo directamente en la plataforma del SII. Para hacerlo, deben ingresar a “MiSII” con su RUT y clave tributaria dentro del sitio oficial del organismo.

Si se detecta información incorrecta o inconsistencias, se recomienda contactar al banco correspondiente para aclarar la situación. También es posible revisar el detalle de los agentes retenedores en el sistema, seleccionando el RUT de la institución que realizó el reporte.

Qué pasa con rifas o actividades familiares

Desde el SII aclararon que no todas las transferencias múltiples serán objeto de revisión. Quedan excluidos casos como la gestión de fondos por parte de tesoreros o ingresos asociados a actividades puntuales —como rifas o eventos familiares— siempre que involucren montos acotados.

“El foco está en quienes realizan comercio informal o incumplen sus obligaciones tributarias”, señalan desde la entidad.