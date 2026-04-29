¿Recibes más de 50 transferencias al mes?: cómo saber si te reportaron por superar el límite

Recibir más de 50 transferencias de distintos emisores en un mes o más de 100 en seis meses, activa un reporte automático al Servicio de Impuestos Internos. Esto no significa una sanción inmediata, pero sí inicia un análisis de riesgo para detectar comercio informal o evasión tributaria y podría requerir justificar el origen de los fondos.

¿Quiénes podrían ser fiscalizados por el SII?

La fiscalización apunta a quienes venden productos o servicios sin iniciar actividades ante el SII. Pagos ocasionales, como tesoreros de cursos o rifas solidarias, generalmente no son revisados, aunque es recomendable conservar respaldos que acrediten el origen del dinero.

Si se detectan ingresos no declarados, el SII puede exigir iniciar actividades, cobrar impuestos y aplicar multas correspondientes.

¿Cómo saber si te reportaron por superar las 50 transferencias?

El SII informa a los contribuyentes sobre la información bancaria recibida a través de su sitio web. Quienes utilizan cuentas personales para recibir pagos frecuentes de ventas deberían formalizar la actividad para operar dentro del marco legal y evitar problemas tributarios.

¿Qué implica superar el límite de las 50 transferencias mensuales?

Superar este límite no implica un cobro o multa automática. Es un umbral que permite al SII identificar movimientos recurrentes asociados a ingresos no declarados o ventas informales. El objetivo es detectar actividad comercial no formalizada y, si es necesario, solicitar información adicional sobre los fondos recibidos.

Qué hacer si superas el límite de las 50 transferencias.

Preguntas frecuentes de la Ley de 50 transferencias

¿Recibir más de 50 transferencias significa multa automática?

No, superar el límite no genera sanción inmediata. Solo activa un análisis del SII para revisar si hay ingresos no declarados.

¿Qué pasa si usas tu cuenta personal para vender productos?

Si recibes pagos constantes, lo mejor es formalizar la actividad. Así evitas multas y cumples con la normativa sin complicaciones.

¿Cómo puedes saber si te reportaron al SII?

El SII permite revisar la información bancaria reportada a través de su sitio web. Ahí podrás ver si tus transferencias fueron registradas.