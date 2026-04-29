El ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó los detalles del Subsidio de Gas Licuado, una medida orientada a apoyar a las familias durante los meses de invierno en el gasto de calefacción. El beneficio llegará a cerca de 7,5 millones de personas en Chile, pero no como muchos esperaban: no habrá balón físico ni operativo municipal. El mecanismo cambió y ahora funciona distinto.

¿En qué consiste el subsidio de gas licuado?

El beneficio equivale al valor de un cilindro de gas licuado de 15 kilos y se entregará mediante un voucher electrónico depositado en RutPay, la billetera digital de BancoEstado vinculada a la Cuenta RUT. El monto está restringido exclusivamente a la compra de gas y puede usarse en cualquier distribuidora autorizada del país, en el momento que el beneficiario prefiera.

La entrega comenzará en junio, coincidiendo con el inicio oficial del invierno y los meses de mayor consumo de calefacción.

¿Quiénes pueden recibir el subsidio de gas?

El único requisito es pertenecer al 80% más vulnerable según la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares. El beneficio está dirigido al jefe o jefa de hogar de ese grupo y no requiere postulación: el sistema identifica automáticamente a los beneficiarios usando los datos del RSH.

Para verificar si te corresponde, ingresa a ventanillaunicasocial.gob.cl con tu RUT y Clave Única y revisa tu tramo socioeconómico.

¿Qué pasa si no tienes Cuenta RUT?

Para recibir el voucher es necesario tener una Cuenta RUT activa en BancoEstado. Si no la tienes, puedes abrirla gratis en cualquier sucursal o desde la app de BancoEstado sin necesidad de ir presencialmente. Si ya tienes Cuenta RUT pero no has usado RutPay, la billetera se activa automáticamente desde la misma app.

¿Hay que ir a la municipalidad?

No. El ministro Alvarado fue explícito: el beneficio no será gestionado por los municipios. La transferencia se hace directamente al beneficiario a través de BancoEstado, lo que elimina la necesidad de trámites presenciales o esperar un operativo comunal.

Advertencia importante

Hay sitios web y publicaciones en redes sociales que ofrecen inscripción inmediata al subsidio del gas. Ninguno es oficial. Actualmente no existe plataforma de postulación porque el beneficio es automático. Si alguien te pide datos personales o Clave Única para inscribirte, es una estafa.