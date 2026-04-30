Fonasa puede bajarte de tramo sin avisarte: quiénes quedan afectados y qué pierden exactamente

Fonasa aplicará una actualización automática de tramos que puede cambiar la cobertura de salud de miles de personas sin que tengan que hacer ningún trámite ni recibir una notificación previa. La medida está establecida en la Ley N° 21.674 y aplica a quienes no registren cotizaciones de salud durante 12 meses consecutivos.

¿Qué cambia exactamente?

Las personas que pertenecen a los tramos B, C o D y llevan un año sin cotizaciones registradas serán reclasificadas automáticamente al tramo A. Ese cambio no afecta el acceso a la atención gratuita en la red pública de salud, que se mantiene. Lo que se pierde es el acceso a la Modalidad de Libre Elección, que es la que permite atenderse en clínicas y centros privados usando el bono de Fonasa.

En términos prácticos: quien estaba en tramo B, C o D podía ir a una clínica privada con un copago acotado. Al pasar al tramo A, esa opción desaparece y la cobertura queda restringida a la red pública.

¿A quiénes afecta principalmente?

El cambio impacta sobre todo a tres grupos. Primero, personas que dejaron de trabajar y perdieron la cotización de salud. Segundo, trabajadores independientes que no han declarado ingresos ante el SII. Tercero, quienes tienen cotizaciones desactualizadas o que su empleador no ha enterado correctamente.

¿Cómo saber si estás en riesgo?

Si llevas meses sin trabajo formal o sin declarar ingresos como independiente, es probable que Fonasa no registre cotizaciones a tu nombre. Para verificarlo, puedes ingresar a fonasa.cl con Clave Única y revisar tu situación actual en “Mi Fonasa”, o llamar al 600 360 3000.

¿Cómo evitar el cambio de tramo?

Si eres trabajador dependiente, lo primero es confirmar que tu empleador esté cotizando correctamente. Si eres independiente, la forma de mantener el tramo es declarar y pagar cotizaciones de salud, algo que se hace a través del SII o directamente en Fonasa según el régimen tributario. Mantener actualizadas las cargas familiares también incide en la clasificación.