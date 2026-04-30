Publicidad
La herramienta gratuita que te dice dónde está la bencina más barata cerca de ti ahora mismo DATOS ÚTILES Cedido

La herramienta gratuita que te dice dónde está la bencina más barata cerca de ti ahora mismo

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Encuentra los mejores precios de bencina en todo Chile.

Una plataforma online permite revisar en tiempo real cuánto cuesta el combustible en distintas estaciones de servicio, tanto en la Región Metropolitana como en el resto del país.

La herramienta facilita ubicar la opción más económica cerca de tu sector, además de entregar datos útiles como horarios de atención, medios de pago y servicios disponibles.

También te puede interesar:
Alivio al bolsillo: ayudas para el transporte público en abril 2026
Alivio al bolsillo: ayudas para el transporte público en abril 2026
Mañana es el último día para pagar el Préstamo Solidario: lo que pasa si no lo haces
Mañana es el último día para pagar el Préstamo Solidario: lo que pasa si no lo haces

¿Cómo revisar el precio de cada bencinera paso a paso?

Para comparar valores, se puede ingresar al mapa interactivo de “Bencina en Línea”, disponible en el sitio oficial de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Accede al portal Bencina en Línea aquí.

Bencina en Línea

El proceso es simple:

  • Acercar el mapa hasta la comuna o sector que interese
  • Seleccionar una estación de servicio
  • Revisar los precios actualizados por tipo de combustible
  • Consultar información adicional del local

De esta forma, antes de cargar combustible, puedes elegir la alternativa más conveniente según tu ubicación.

¿Por qué conviene comparar antes de cargar?

Las diferencias de precio entre estaciones pueden ser relevantes incluso dentro de una misma comuna.

Por eso, revisar el mapa antes de salir puede ayudarte a ahorrar, especialmente en semanas de alzas consecutivas como la actual.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad