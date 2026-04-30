Vacaciones Tercera Edad 2026: el programa del Sernatur que subsidia viajes para mayores de 60 años

El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) tiene disponibles más de 11 mil cupos para el programa Vacaciones Tercera Edad, que subsidia viajes por Chile para adultos mayores. La iniciativa, que en 2026 cumple 25 años, opera entre marzo y diciembre para promover el turismo en temporada baja y está disponible sin necesidad de postular.

¿Quiénes pueden acceder?

El beneficio está dirigido a dos grupos. Primero, personas con cédula de identidad chilena de 60 años o más. Segundo, mayores de 18 años que sean jubilados, pensionados, montepiados o que estén en situación de discapacidad. En ambos casos, cada beneficiario titular puede llevar a una persona acompañante mayor de 18 años, que accede a los mismos beneficios.

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¿Qué incluye el paquete?

Todos los paquetes del programa son con todo incluido: alojamiento, alimentación, transporte, seguro de asistencia en viaje, excursiones y actividades recreativas. Existen dos modalidades:

Escapadas: paquetes de 2 a 3 noches, en destinos dentro de la misma región o regiones contiguas, vía terrestre. El subsidio cubre hasta el 70% del valor total.

Clásico: paquetes de 4 a 7 noches hacia destinos de todo el país, por vía aérea y terrestre. El subsidio varía entre el 25% y el 75% según el destino y la modalidad elegida.

¿A qué destinos se puede viajar?

El programa tiene cobertura en las 16 regiones del país. Entre los destinos disponibles esta temporada figuran Arica, Iquique, La Serena, Vicuña, Ovalle, Pichilemu, Pichidangui, San José de Maipo, Valdivia, Panguipulli, Ancud, Dalcahue, Puerto Montt, Puyehue, Puerto Natales, Chile Chico, Lonquimay, Cobquecura, Cañete, Valle Las Trancas, Futrono y varios más a lo largo del territorio nacional.

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¿Cómo se accede al beneficio?

No hay postulación individual. Los cupos se pueden adquirir directamente a través de las agencias de viajes oficiales del programa, que se listan en el portal de Vacaciones Tercera Edad.

También existe una modalidad de cupos sociales, asignados a municipalidades, clubes y organizaciones de adultos mayores mediante un proceso de postulación que realiza la propia institución. Los detalles de esa vía están en vacacionesterceraedad.cl/cupos-sociales.