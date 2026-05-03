Restricción vehicular lunes 4 de mayo: los dígitos que no pueden circular y el horario
Este lunes 4 de mayo arranca la temporada de restricción vehicular 2026 en la Región Metropolitana. Los dígitos restringidos hoy son el 8 y el 9. Aquí está todo lo que necesitas saber antes de salir.
Este lunes 4 de mayo comienza oficialmente la temporada de restricción vehicular 2026 en la Región Metropolitana. La medida regirá de lunes a viernes, excepto festivos, hasta el 31 de agosto. El horario es de 07:30 a 21:00 horas.
Los dígitos restringidos este lunes son el 8 y el 9, tanto para vehículos sin sello verde dentro del anillo Américo Vespucio, como para los cuatro dígitos en la provincia de Santiago más las comunas de Puente Alto y San Bernardo, donde además están restringidos el 6 y el 7.
El calendario completo de la restricción vehicular
Para que puedas planificar con anticipación, acá está el calendario oficial publicado en el Diario Oficial:
La medida rige de lunes a viernes (excepto festivos), entre 7:30 y 21:00 hrs, y se extenderá hasta el 31 de agosto. pic.twitter.com/tn4s6LC1Mh
— Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) April 30, 2026
Vehículos sin sello verde (2 dígitos):
- Lunes 4: 8 y 9
- Martes 5: 0 y 1
- Miércoles 6: 2 y 3
- Jueves 7: 4 y 5
- Viernes 8: 6 y 7
Vehículos sin sello verde en provincia de Santiago, Puente Alto y San Bernardo (4 dígitos):
- Lunes 4: 6, 7, 8 y 9
- Martes 5: 0, 1, 2 y 3
- Miércoles 6: 4, 5, 6 y 7
- Jueves 7: 8, 9, 0 y 1
- Viernes 8: 2, 3, 4 y 5
Quiénes están exentos
Los vehículos con sello verde inscritos después del 1 de septiembre de 2011 no tienen restricción en condiciones normales de calidad del aire. Los eléctricos e híbridos también están exentos. En días de preemergencia o emergencia ambiental, la restricción se amplía e incluye más dígitos, incluso para algunos vehículos con sello verde.
Cuánto cuesta la multa
Si Carabineros te fiscaliza circulando con restricción, la multa va de 1 a 1,5 UTM. En mayo de 2026, una UTM vale $70.588, lo que equivale a entre $70.588 y $105.882 por infracción.