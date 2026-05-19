Este miércoles 6 de mayo, miles de pensionadas recibirán en sus cuentas el pago de su jubilación junto con la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida (CEV). Este beneficio, clave en la Reforma de Pensiones 2026, busca eliminar la “multa” que sufrían las mujeres en el cálculo de su pensión por el simple hecho de vivir más años que los hombres.

¿Cuánto dinero es?

El beneficio no es un bono de una sola vez, sino un monto mensual y vitalicio.

Monto mínimo: 0,25 UF (aprox. $9.915 a valor actual).

Monto máximo: Depende del cálculo de la Pensión Autofinanciada (PAFE), pero busca que a igual ahorro, la mujer reciba la misma pensión que un hombre.

El factor edad: ¿Por qué algunas reciben menos?

El sistema incentiva la jubilación a los 65 años. Si una mujer se pensiona antes, el porcentaje del beneficio cae drásticamente:

65 años: Recibe el 100% de la compensación.

63 años: Recibe solo el 50% .

60 años: Recibe el 5%.

¿Cómo afecta al Bono de Invierno de este mes?

Esta es la información más importante para este miércoles. Si estás esperando el Bono de Invierno ($81.257), debes saber que el monto de esta compensación SÍ se suma a tu pensión base para el cálculo del tope. Si entre tu pensión y esta compensación superas los $231.440, lamentablemente no te corresponderá el bono de mayo.

¿Tengo que postular?

No. El Instituto de Previsión Social (IPS) realiza el cálculo de forma interna para todas las pensionadas de AFP y Compañías de Seguros (DL 3.500). Puedes revisar si ya se te aplicó el beneficio descargando tu liquidación de pago en el sitio de ChileAtiende con tu ClaveÚnica.