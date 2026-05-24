Enfrentar una situación de acoso laboral, acoso sexual o violencia en el entorno de trabajo es una de las experiencias más complejas para cualquier trabajador. La Ley Karin (Ley N° 21.643) establece un marco estricto de protección, pero para que sea efectiva, es fundamental saber exactamente dónde y cómo ingresar la denuncia para activar los protocolos de seguridad de forma inmediata.

Si estás viviendo una situación de este tipo en Santiago o cualquier región del país, existen dos canales oficiales para exigir tus derechos. Aquí te explicamos el paso a paso práctico para realizar el trámite.

¿Dónde se puede hacer la denuncia de la Ley Karin?

La ley te permite elegir dos caminos de manera libre. No estás obligado a informarle primero a tu jefe si te sientes desprotegido:

Ante la propia empresa o institución: Puedes presentarla de forma verbal o escrita ante el área de Recursos Humanos o el canal de denuncias que tu empleador debe tener habilitado por obligación. Si decides hacerlo de forma verbal, la persona que te atienda tiene la obligación legal de levantar un acta, firmarla contigo y entregarte una copia en el acto. Ante la Dirección del Trabajo (DT): Si no confías en el protocolo de tu empresa o el denunciado es un alto cargo, puedes acudir directamente al Estado de forma presencial en las Inspecciones del Trabajo o mediante su sitio web.

Paso a paso para denunciar en línea (Portal Mi DT)

Para agilizar el proceso y dejar registro digital inmediato, la vía online es la más recomendada para el sector privado. Sigue estos pasos:

Paso 1: Ingresa al portal oficial de la Dirección del Trabajo ( Mi DT ) e inicia sesión con tu ClaveÚnica .

Paso 2: Selecciona el perfil “Trabajador” .

Paso 3: Ve a la pestaña “Denuncias y solicitudes” y haz clic en “Denuncia Laboral y Por Vulneración de Derechos Fundamentales/Ley Karin” .

Paso 4: Completa los datos requeridos. Necesitarás el RUT de la empresa, el nombre completo del agresor(a) y un relato cronológico de los hechos (puedes adjuntar pruebas como correos, capturas de WhatsApp o testigos si los tienes, aunque no son obligatorios para iniciar el trámite).

Paso 5: Envía el formulario. En un plazo máximo de 48 horas, recibirás un correo electrónico de la DT con un código de 12 letras para hacer el seguimiento secreto de tu caso.

El derecho oculto: Atención Psicológica Temprana

Un aspecto que pocos trabajadores conocen es el derecho al resguardo de la salud mental desde el primer día. Al activar una denuncia por Ley Karin, puedes acudir directamente a la mutualidad a la que está afiliada tu empresa (ACHS, Mutual de Seguridad, IST) o al Instituto de Seguridad Laboral (ISL) si eres funcionario público.

Al presentarte, debes solicitar el ingreso por Ley Karin para activar el programa de Atención Psicológica Temprana. La mutual tiene la obligación de atenderte, evaluar el caso y entregarte contención médica integral mientras dure la investigación del conflicto laboral.

¿Qué pasa después de denunciar?

Una vez ingresada la denuncia, el empleador está obligado a aplicar medidas de resguardo inmediatas para proteger a la víctima, tales como la separación de los espacios físicos de trabajo, la redistribución de la jornada laboral o la permuta de turnos. La investigación interna de la empresa o de la DT no puede durar más de 30 días.