Cada vez más chilenos eligen la cremación: la tendencia que cambiará la industria funeraria en 2050

La cremación crece en Chile a un ritmo sostenido de un 1% anual. En 2025 alcanzó el 20% de los fallecimientos y las proyecciones apuntan a que se duplicará hacia 2040, llegando al 50% en 2050. Es un cambio cultural y demográfico profundo que está transformando la industria funeraria del país.

Uno de los efectos concretos de ese crecimiento es la falta de infraestructura para responder a la demanda local. Hasta ahora, las familias del sector suroriente de la Región Metropolitana debían cruzar Santiago para acceder a un servicio de cremación, ya que no existía ningún cinerario en esa zona.

Esa brecha acaba de cerrarse con la apertura de un nuevo Centro Ceremonial con cinerario en Parque del Recuerdo Cordillera, en Puente Alto. Es el primero de este tipo en la zona suroriente de la capital.

El único cinerario de su tipo en América: qué tiene y dónde está

El edificio tiene cerca de 2.000 m² distribuidos en dos niveles. Incluye dos salas velatorias de más de 60 m² cada una, con terraza privada, salón ceremonial adaptado a distintos credos, cafetería y espacios de descanso exterior techados.

Desde el punto de vista tecnológico, el cinerario opera con equipos fabricados por Facultatieve Technologies, empresa holandesa fundada en 1874 y líder mundial en hornos de cremación con presencia en más de 1.270 crematorios en Europa. En toda América solo existe otro crematorio con esta misma tecnología, ubicado en Canadá.

El factor medioambiental

Un aspecto relevante del nuevo recinto es su desempeño ambiental. Los equipos de cremación liberan concentraciones de partículas muy por debajo de los límites establecidos por las legislaciones ambientales más exigentes del mundo. Según los datos aportados, sus emisiones son inferiores a las de un motor de combustión convencional, una calefacción a leña o una lavandería industrial.

El edificio además recibió la Certificación LEED nivel Plata, distinción internacional que reconoce construcciones con criterios de sostenibilidad integrados desde el diseño: calefacción por losa radiante, proyección hacia autogeneración solar y sistemas de gestión ambiental.

Por qué crece la cremación en Chile

El aumento en la tasa de cremación responde a varios factores simultáneos: el costo más accesible respecto al entierro tradicional, el cambio en las preferencias culturales y religiosas, la urbanización y la disponibilidad limitada de terrenos para cementerios en las ciudades. La tendencia se observa también en el resto de América Latina, siguiendo el patrón de países europeos donde la cremación ya supera el 70% de los casos.