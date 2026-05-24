El calendario comercial de junio ya está marcado. El Cyber Day 2026, el evento de ventas online más importante del país organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), comenzará oficialmente en la medianoche del lunes 1 de junio.

Durante tres días (1, 2 y 3 de junio), cientos de marcas ofrecerán descuentos en tecnología, viajes y hogar. Sin embargo, la experiencia de años anteriores demuestra que el usuario que no se prepara termina comprando a precios inflados o sufriendo por retrasos en los envíos.

¿Qué debes hacer hoy, 13 de mayo?

Faltan menos de tres semanas para el inicio. El mejor consejo para el bolsillo es la fiscalización ciudadana:

Haz tu lista hoy: Anota el precio actual de los productos que necesitas. Muchas tiendas suben sus valores paulatinamente durante la segunda quincena de mayo para que el descuento de junio parezca mayor. Usa comparadores: Sitios como Knasta o SoloTodo son indispensables. Si el gráfico de precios muestra un “salto” hacia arriba esta semana, ya sabes que esa oferta del Cyber no será real. Revisa tu cupo: Para evitar bloqueos de seguridad en plena compra, verifica que tus tarjetas de crédito tengan cupo suficiente y que tus claves de transferencia estén vigentes.

Diferencia entre oferta y oportunidad

No todo lo que brilla es oro. En el Cyber Day 2026, el mayor ahorro no suele estar en el producto en sí, sino en las condiciones: