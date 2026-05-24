“No me dejes en visto”: La Protectora de la Infancia lanza su Colecta 2026 por la niñez”No me dejes

En Chile, miles de niños y niñas siguen creciendo en contextos marcados por la violencia, la exclusión y la falta de oportunidades. Y aunque muchas veces esa realidad incomoda, la pregunta es inevitable: ¿cuánto tiempo más vamos a dejar a la infancia en visto?

Con ese llamado, La Protectora de la Infancia —la organización de infancia más antigua de Chile, con 132 años de historia— lanzó oficialmente su Colecta Nacional 2026 bajo el lema “No me dejes en visto”, una campaña que busca movilizar al país no solo para recaudar fondos, sino también para visibilizar la urgencia de volver a mirar a los niños y niñas de Chile.

La colecta se desarrollará entre el 15 y el 30 de mayo, tanto en formato digital como presencial, y busca convocar a personas, empresas y comunidades a comprometerse con una realidad que muchas veces permanece invisible.

Las donaciones ya se pueden realizar en colectalaprotectora.donando.cl.

Actualmente, La Protectora educa y cuida a más de 8 mil niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, a través de 5 colegios, 8 jardines infantiles y 27 programas sociales presentes en 7 regiones del país.

Pero la campaña no se centra solo en las carencias. También busca mostrar que cuando existen oportunidades reales, los resultados aparecen.

En los últimos años, los colegios de La Protectora han logrado importantes avances académicos, con alzas de hasta 37 puntos en SIMCE en establecimientos ubicados en contextos de alta vulnerabilidad. A esto se suman reconocimientos nacionales como el Premio LED obtenido por directoras de la institución, destacando el trabajo educativo y humano que se realiza día a día.

“La infancia no puede seguir esperando. En Chile hemos normalizado que miles de niños crezcan con menos oportunidades, con menos protección y muchas veces sintiendo que nadie los está mirando. Esta colecta busca justamente lo contrario: decirles que sí importan, que sí los vemos y que como sociedad todavía estamos a tiempo de responder”, señala Alejandra Canessa, gerente general de La Protectora de la Infancia.

La campaña utiliza un lenguaje cercano al mundo digital y las redes sociales para interpelar especialmente a una sociedad acostumbrada a ver, deslizar y seguir de largo. En el afiche principal, una niña aparece dentro de la pantalla de un celular junto al mensaje: “Tu donación es una respuesta”.

Porque detrás de cada aporte, hay algo mucho más profundo: un niño que puede seguir estudiando, una familia que recibe apoyo, una residencia que sigue funcionando o un jardín infantil que continúa siendo un espacio seguro para crecer.

En tiempos donde la infancia suele aparecer solo en medio de crisis o tragedias, La Protectora busca instalar otra conversación: la de una sociedad capaz de hacerse cargo, involucrarse y responder.

La invitación es a sumarse a la Colecta Nacional 2026 y volver a poner a la infancia en el centro.

Porque no dejar en visto a un niño también puede comenzar con una respuesta concreta.

Donaciones en: colectalaprotectora.donando.cl