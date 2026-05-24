Muchos trabajadores en Chile miran su liquidación de sueldo mes a mes sin detenerse en un ítem clave: la gratificación legal. Este beneficio, estipulado en el Código del Trabajo, no es un “regalo” de la empresa, sino un derecho que busca repartir las utilidades generadas entre quienes las hacen posible.

Sin embargo, existe una confusión común: ¿te corresponde recibirla todos los meses o una vez al año? Todo depende de la opción que haya tomado tu empleador según los artículos 47 o 50 de la ley laboral.

¿Cuánto es lo máximo que te pueden pagar?

La mayoría de las empresas en Chile optan por la modalidad del 25% con tope. Esto significa que te pagan el 25% de tu sueldo base, pero con un límite máximo de 4,75 ingresos mínimos mensuales al año.

Con el sueldo mínimo actual, el tope mensual de gratificación que deberías ver en tu liquidación ronda los $202.000 (valor referencial basado en IMM de $510.500). Si tu 25% supera ese monto, la empresa solo está obligada a pagarte el tope.

Las dos formas en que podrías recibirla:

Abono mensual: Es lo más común. Se divide el tope anual en 12 cuotas que se reflejan en tu liquidación mensual. Es ideal para el presupuesto diario. Pago anual: Si tu empresa no abona mes a mes, debe hacerlo tras el cierre del ejercicio comercial (marzo/abril), siempre y cuando haya tenido utilidades líquidas.

¿Qué pasa si gano el sueldo mínimo?

Si recibes el sueldo mínimo, tu gratificación legal del 25% siempre será menor al tope, por lo que debes recibir el 25% íntegro de tu sueldo base. Si ese ítem no aparece en tu liquidación o el monto es inferior, podrías estar ante un incumplimiento laboral.