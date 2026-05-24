Este martes 5 de mayo comenzó oficialmente el despliegue de los beneficios estatales más importantes para la tercera edad en Chile. El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó que ya se están liberando los fondos del Bono de Invierno 2026, un aporte que este año alcanza los $81.257 por pensionado.

Bono de Invierno: ¿Quiénes lo reciben?

El pago es automático y se deposita junto a la pensión de mayo. Los requisitos clave para este 2026 son:

Tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026.

Recibir una pensión inferior o igual a $231.440 (sin contar el monto de la PGU).

Ser pensionado del IPS, AFP con garantía estatal, o beneficiario de la PGU.

PGU: montos vigentes en 2026

La Pensión Garantizada Universal se reajusta cada febrero según el IPC del año anterior. Los montos vigentes para 2026 son:

$231.732 para personas de entre 65 y 81 años.

$250.275 para personas de 82 años o más.

Además, en septiembre de 2026 se aplicará un alza adicional para personas de 75 años o más, quienes también accederán al monto máximo de $250.275, como parte de la gradualidad de la Reforma de Pensiones.

Otros beneficios vigentes este mes

Bono Bodas de Oro: Si cumples 50 años de matrimonio, el monto vigente desde octubre de 2025 es de $463.166 , que se divide en $231.583 para cada cónyuge vivo . Tienes un año de plazo desde el aniversario para solicitarlo en el IPS o ChileAtiende. Bono por Hijo: El monto se fija según el salario mínimo vigente al nacer el hijo y genera rentabilidad hasta que la mujer cumple 65 años. Rebaja de Pasaje: Con tu cédula de identidad o la tarjeta Bip! Adulto Mayor Intermodal, tienes derecho a la tarifa rebajada de $390 en Metro, micros y combinaciones de transporte público de Santiago, en todo horario.

¿Cómo saber si tengo pagos pendientes?

Para consultar con tu RUT si tienes algún beneficio por cobrar, el canal oficial es la plataforma ChileAtiende en mi.chileatiende.gob.cl. No es necesario ir a una oficina física; puedes verificarlo directamente con tu RUT en el sitio web institucional.