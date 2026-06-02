Con la llegada de un nuevo mes, el Instituto de Previsión Social (IPS) y distintos ministerios reactivan el calendario de depósitos de los principales beneficios estatales. En junio, miles de familias, adultos mayores y trabajadores de la Región Metropolitana recibirán transferencias directas en sus cuentas corrientes o CuentaRUT.

Sin embargo, tras la reciente Cuenta Pública, ha surgido una gran duda colectiva sobre el anunciado bono de $30.000 por hijo. A continuación, detallamos la realidad de este nuevo aporte y la lista completa de los beneficios que sí se pagan de forma segura este mes.

El “Bono de $30 mil por hijo”: ¿Se paga en junio?

Importante: No caigas en confusiones. El beneficio anunciado por el Presidente José Antonio Kast que contempla $30.000 por cada hijo (entre 0 y 13 años) para el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares no se pagará en junio y no tiene postulaciones abiertas. Al ser una iniciativa nueva, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, debe enviar el proyecto al Congreso bajo suma urgencia. Por lo tanto, primero debe ser discutido y aprobado por los parlamentarios antes de convertirse en ley.

Los bonos que sí tienen pago confirmado en junio

Para los aportes tradicionales que ya están vigentes, los montos y condiciones actualizadas para este mes son los siguientes:

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Está destinada a personas de 65 años o más que no integren el 10% más rico de la población y tengan una pensión base menor a $1.252.602.

Monto de junio: Puede alcanzar un máximo de $250.275 para quienes tengan 82 años o más (el monto general se reajustó a inicios de año).

Postulación: Sigue abierta de forma digital o presencial en sucursales ChileAtiende.

Subsidio Familiar (SUF) automático y tradicional

Dirigido a madres, padres o tutores que pertenezcan al tramo socioeconómico prioritario y no cuenten con previsión social.

Monto de junio: $22.007 por cada carga familiar acreditada. Si la carga presenta alguna discapacidad, el monto se duplica a $44.014 .

Dato clave: Si estás dentro del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares y tienes un causante menor de 18 años, el beneficio se te asignará de forma automática sin hacer trámites.

Bono de Protección (Bono Dueña de Casa)

Aporte mensual que se entrega por un periodo de 24 meses a las familias que participan de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades. No requiere postulación.

Montos diferenciados para junio: Primeros 6 meses: $24.523 Mes 7 al mes 12: $18.664 Mes 13 al mes 18: $12.832 Mes 19 al mes 24: $22.007



Bono Base Familiar

Un beneficio variable que se otorga de forma automática a los hogares del Subsistema Seguridades y Oportunidades cuyos ingresos per cápita mensuales sean inferiores a $45.572.

Monto de junio: El valor varía según la situación financiera de cada familia, pero el promedio entregado ronda los $58.594 mensuales.

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y Subsidio Empleo Joven (SEJ)

Para trabajadoras (25 a 59 años) y trabajadores jóvenes (18 a 24 años) que pertenezcan al 40% más vulnerable y hayan optado por la modalidad de pago mensual.

Monto de junio: El tope mensual para este periodo es de $44.157, dependiendo directamente de las rentas percibidas por el beneficiario.

¿Cómo saber mi fecha exacta de pago en junio?

Para evitar filas innecesarias en Santiago Centro o comunas rurales de la capital, el IPS dispone de una plataforma web unificada. Solo necesitas ingresar tu RUT para conocer el día exacto en que se liberará tu dinero y la modalidad de cobro (depósito o presencial).