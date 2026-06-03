La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) liberó su informe de Tendencias Climáticas para el trimestre de junio, julio y agosto de 2026. Si estabas guardando las parkas gruesas pensando en un año seco, el reporte oficial dice todo lo contrario: se proyecta un invierno con precipitaciones dentro de los rangos normales o derechamente sobre lo normal desde la Región Metropolitana hacia el sur.

¿Qué significa esto en la práctica para Santiago? Históricamente, un invierno “normal” en la capital acumula entre 140 y 210 milímetros de agua durante estos tres meses. El hecho de que el pronóstico apunte a un escenario “normal a sobre lo normal” enciende las alertas para la infraestructura urbana y el transporte público de la capital, que suelen verse presionados ante sistemas frontales continuos.

Sin embargo, el dato que más sorprenderá a los santiaguinos no está en las nubes, sino en los termómetros, configurando un escenario de extremos que impactará directamente el día a día.

El fenómeno de la “amplitud térmica”: mañanas heladas y tardes cálidas

El informe de la DMC detalla una condición muy particular para los valles interiores de la zona central, especialmente para Santiago y Valparaíso:

Mínimas bajo el promedio: Las mañanas serán marcadamente más frías de lo habitual. Las proyecciones estiman un aumento en la frecuencia de heladas matinales (temperaturas cercanas o inferiores a los 0°C), lo que se traduce en un incremento directo en el gasto de calefacción durante las primeras horas del día y riesgos para la salud respiratoria.

Máximas sobre lo normal: En contraste, las tardes registrarán temperaturas más altas de lo que se acostumbra para el invierno chileno. El sol de mediodía y media tarde se sentirá más templado, haciendo que las máximas superen frecuentemente los promedios históricos de la época.

La recomendación experta para enfrentar este invierno 2026 en Santiago es clara: recurrir al clásico vestuario “por capas” para no sufrir con la oscilación térmica, mantener limpios los ductos y canaletas ante el riesgo de lluvias concentradas, y preparar los hogares para enfrentar amaneceres que prometen congelar los valles de la Región Metropolitana.