La brecha digital tecnológica ya no es una excusa. La academia tecnológica Desafío Latam lanzó oficialmente el programa “Duplas Intergeneracionales Tech”, una iniciativa financiada por el Fondo 55+ de Entel que busca capacitar en herramientas digitales e Inteligencia Artificial (IA) a profesionales y adultos mayores de 55 años.

El proyecto cuenta con cupos de formación masiva a través de internet y seleccionará a los perfiles más destacados para trabajar codo a codo con jóvenes en la resolución de desafíos reales de la industria.

¿En qué consiste el programa de Inteligencia Artificial?

El modelo de aprendizaje está diseñado en dos etapas clave que mezclan la flexibilidad digital con la práctica en equipo:

Fase 1 (Online): Un ciclo masivo de 8 webinars formativos enfocados en la alfabetización digital y el uso práctico de herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas al ecosistema actual.

Fase 2 (Híbrida): Se seleccionará a los 60 seniors más destacados de la primera etapa y se les emparejará con 60 jóvenes tecnológicos. Juntos formarán células de trabajo guiadas por un mentor líder para resolver desafíos reales utilizando IA.

Importante: Aunque las clases iniciales son virtuales, la segunda etapa contempla hitos y actividades presenciales obligatorias en la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso.

Requisitos para postular a las becas

Para acceder al formulario de inscripción, los postulantes del perfil “Senior” deben cumplir con los siguientes criterios básicos establecidos por la organización:

Tener 55 años o más al momento de la inscripción. Ser chileno o extranjero con residencia definitiva en el país. Haber completado la Enseñanza Media (se acepta también educación superior). Contar con un manejo básico de herramientas digitales y dispositivos (saber usar un computador, navegar por internet y conectarse a videollamadas). Tener disponibilidad para asistir a los hitos presenciales en Santiago o Valparaíso si resulta seleccionado para la fase avanzada.

Cabe destacar que el programa también mantiene abierta una convocatoria para jóvenes apasionados por la tecnología que deseen actuar como la contraparte de las duplas, promoviendo el traspaso de conocimientos entre distintas generaciones.

¿Cómo realizar la postulación?

El proceso se realiza de forma 100% virtual rellenando un formulario específico según la edad del interesado. Los interesados pueden revisar las bases y registrar s