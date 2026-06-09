Se acabó la espera para los fanáticos del fútbol. Este jueves 11 de junio arranca oficialmente el Mundial de la FIFA 2026, una cita histórica que por primera vez contará con 48 selecciones y tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

La fiesta comenzará en el mítico Estadio Azteca con un masivo show musical antes del pitazo inicial del partido inaugural entre México y Sudáfrica. Si estás en Chile y no quieres perderte ningún detalle de la transmisión ni los horarios, toma nota a la siguiente guía práctica.

¿A qué hora es el show de apertura y el primer partido?

En Chile, la transmisión oficial comenzará temprano para el bloque de almuerzo:

Show de inauguración: Está pactado para las 13:30 horas de Chile (90 minutos antes del partido). La organización ya confirmó sobre el escenario a artistas de renombre como J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean y Los Ángeles Azules.

Partido inaugural (México vs. Sudáfrica): El balón comenzará a rodar exactamente a las 15:00 horas de Chile.

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en Chile? (Gratis y Pago)

La oferta de transmisión en el país está fragmentada entre televisión abierta y plataformas de streaming. Para que planifiques tu presupuesto, así se repartirán las pantallas:

Televisión Abierta (Gratis)

Chilevisión: Es el canal oficial en señal abierta y transmitirá de forma exclusiva y gratuita una selección de partidos del torneo, incluyendo la inauguración, los encuentros más importantes de la fase de grupos y la recta final (semifinales y la gran final).

Plataformas de Pago y Streaming

Si quieres asegurar ver los 104 partidos del torneo, estas son las opciones vigentes: